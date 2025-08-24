Chuyện gì đang xảy ra với Atletico Madrid?

Vòng 2 La Liga tiếp tục chứng kiến màn trình diễn thất vọng của Atletico Madrid khi họ chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Elche trên sân nhà Metropolitano.

Atletico Madrid tiếp tục bế tắc với trận hòa 1-1 trước Elche.

Tối 23/8, Alexander Sorloth mang về khởi đầu hoàn hảo cho đội chủ nhà ở phút thứ 8, khi anh dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0. Tuy nhiên, Elche nhanh chóng gỡ hòa ngay ở phút 15 nhờ pha lập công của Rafa Mir.

Atletico Madrid chơi trận đấu tệ hại, thậm chí chịu không ít tiếng la ó trên khán đài khi không thể thắng đội bóng yếu hơn. HLV Diego Simeone không thể tạo ra khác biệt, dù cố đưa ra những điều chỉnh từ băng ghế dự bị.

Trước đó, ở vòng 1, đội bóng của Simeone phải nhận thất bại sốc 1-2 trên sân khách trước Espanyol. Thế nhưng, họ không thể tìm lại niềm vui khi trở về sân nhà Metropolitano. Sau trận hòa đáng thất vọng HLV Simeone thừa nhận: “Tôi nghĩ các CĐV có lý do để tức giận. Đội dồn toàn lực để giành chiến thắng nhưng không thể làm được”.

"Chúng tôi mắc sai lầm ở bàn thua, đó là lỗi của đội bóng. Atletico đã tấn công, tìm kiếm cơ hội, cố gắng. Cuối cùng, đối thủ chơi vững chắc hơn ở khâu phòng ngự, và chúng tôi rời sân với cảm giác cay đắng”, thuyền trưởng người Argentina nói tiếp.

Với chỉ 1 điểm sau 2 vòng đầu La Liga, Atletico Madrid có nguy cơ bị Barcelona và Real Madrid bỏ lại từ sớm trong cuộc đua vô địch. Barcelona giành 6 điểm sau 2 vòng đầu, trong khi Real Madrid cũng có chiến thắng ở vòng 1.

Dù ban lãnh đạo Atletico chi ra 175 triệu euro hè này để mang về hơn 10 tân binh hè này, phong độ của đội bóng ngay đầu mùa giải khá tệ. AS bình luận ngoài các CLB ở Premier League, Atletico là đội chịu chi bậc nhất ở top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này. Thế nhưng, thầy trò HLV Simeone lại gây thất vọng.