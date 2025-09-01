Tiếc cho Son Heung-min

Trận ra mắt trên sân nhà của Son Heung-min trong màu áo LAFC khép lại trong tiếc nuối, khi đội bóng của anh để thua San Diego FC 1-2 ở vòng 29 MLS sáng 1/9.

LAFC nhập cuộc đầy hứng khởi trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, và sớm mở tỷ số ở phút 15 nhờ pha vô-lê đẳng cấp của Denis Bouanga. Tuy nhiên, lợi thế không được duy trì lâu.

Hirving Lozano gỡ hòa ở phút 33 bằng cú dứt điểm quyết đoán ngay trung lộ, rồi ăn mừng đầy phấn khích trước khu khán đài North End. Sang hiệp hai, Anders Dreyer trở thành người hùng cho San Diego với pha solo ngoạn mục, vượt qua hai hậu vệ trước khi sút tung lưới, ấn định thắng lợi 2-1.

Son Heung-min chính là tâm điểm của trận đấu. Tiền đạo người Hàn Quốc tung ra 4 cú sút, trong đó có pha dứt điểm dội cột dọc, 2 key-passes, 3 pha rê bóng qua người cùng tỷ lệ chuyền chính xác 81%.

Cựu sao Tottenham Hotspur còn có cú sút xa bị thủ môn CJ Dos Santos bay người cản phá, và một cơ hội ở phút bù giờ cũng bị từ chối. Nỗ lực ấy cho thấy Son vẫn giữ nguyên khát khao chiến đấu, bất chấp kết quả không trọn vẹn.

Son thi đấu đầy nỗ lực trước San Diego FC.

Sau trận, Son không giấu được sự thất vọng, thậm chí có lời phàn nàn với trọng tài. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến bảo vệ anh, nhấn mạnh rằng ngôi sao châu Á đến MLS không phải để “dưỡng già” mà để tiếp tục chinh phục.

Trong khi LAFC bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí, San Diego nối dài mạch bất bại lên sáu trận, khẳng định vị thế thách thức mới tại miền Tây.