Cầu thủ châu Á gây kinh ngạc ở Man City

Chỉ trong hơn một năm, Abdukodir Khusanov đi từ nỗi gây thất vọng trở thành một trong những trung vệ đáng gờm nhất tại Premier League.

Khusanov chứng tỏ giá trị trong màu áo Man City.

Ngày ra mắt Premier League của cầu thủ người Uzbekistan không khác nào cơn ác mộng. Anh bị Nicolas Jackson áp đảo, rồi mắc sai lầm với pha đánh đầu lỗi, tạo điều kiện để Noni Madueke ghi bàn cho Chelsea. Dù Man City thắng 3-1, Khusanov bị chỉ trích thậm tệ.

Trên sóng bình luận Sky Sports, Gary Neville thậm chí thốt lên rằng ông "muốn khóc cho cậu ấy". Khi đó, mức giá 34 triệu bảng mà Man City bỏ ra để chiêu mộ Khusanov từ Lens bị xem là một canh bạc thất bại.

Phong độ sa sút cùng những sai lầm cá nhân khiến HLV Pep Guardiola tạm gạt anh khỏi đội hình. Khusanov có thêm 5 lần ra sân tại Premier League trong phần còn lại của mùa giải 2024/25. Nhưng nghịch cảnh không thể đánh gục một cầu thủ giàu nghị lực.

Mùa giải hiện tại chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Khusanov. Khi Man City bước vào giai đoạn then chốt, đặc biệt là cuộc đối đầu mang tính chất "chung kết sớm" với Arsenal, trung vệ 23 tuổi nổi lên như chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ.

Khusanov là cầu thủ chơi ổn định bậc nhất của "The Citizens" mùa này.

Ít ai biết rằng trước khi đến châu Âu, Khusanov là tài năng sáng giá tại Uzbekistan. Anh góp công lớn giúp U23 quốc gia vào chung kết Asian Cup và giành vé dự Olympic Paris 2024. Tại đây, họ từng khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn.

Hành trình sang châu Âu của Khusanov bắt đầu từ CLB Energetik-BGU (Belarus), trước khi được Lens chiêu mộ với giá chỉ 100.000 euro, một món hời khó tin. Tại Pháp, anh nhanh chóng khẳng định bản thân và lọt vào tầm ngắm của Man City.

Thương vụ được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Giám đốc Txiki Begiristain. Ông tin rằng Khusanov sở hữu đầy đủ tố chất của một hậu vệ hàng đầu với tốc độ, sức mạnh và khả năng đọc trận đấu. Niềm tin đó giờ được đền đáp xứng đáng.

Từ màn ra mắt thảm họa tại Stamford Bridge đến vị thế trụ cột ở Etihad, Khusanov mang theo kỳ vọng nâng tầm bóng đá Uzbekistan. Câu hỏi lúc này không còn là anh có thể tỏa sáng hay không, mà là giới hạn sẽ nằm ở đâu.

Nếu giúp Man City đả bại Arsenal vào ngày 19/4, Khusanov sẽ tự đánh dấu bước chuyển mình từ cầu thủ tiềm năng thành ngôi sao lớn ở Etihad.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD