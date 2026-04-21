Cầu thủ bị đâm gây rúng động châu Âu

Bóng đá châu Âu rúng động khi Alamara Djabi của FC Midtjylland bị đâm nghiêm trọng và trải qua ca phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch.

Alamara Djabi bị đâm dao trên đường phố Herning.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 19/4 tại thành phố Herning, Đan Mạch (giờ địa phương). Tiền vệ 19 tuổi lập tức được đưa đi cấp cứu và phải tiến hành 2 ca phẫu thuật khẩn cấp. Theo thông tin từ CLB, Djabi hiện qua cơn nguy hiểm, tỉnh lại sau khi được gây mê sâu và đang trong trạng thái ổn định.

Trong thông báo chính thức, FC Midtjylland cho biết: "Alamara Djabi bị thương nặng sau một vụ đâm dao và hiện ổn định. Cậu ấy tỉnh lại và đang hồi phục trong điều kiện cho phép. CLB đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ tối đa cho Djabi và gia đình".

Đội bóng Đan Mạch cũng kêu gọi công chúng tôn trọng quyền riêng tư của cầu thủ trong bối cảnh cảnh sát vẫn đang điều tra, gồm việc lấy lời khai nhân chứng và truy tìm hung thủ. Theo mô tả ban đầu, nghi phạm là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi.

The Sun cho hay sự cố nghiêm trọng lần này gây chấn động FC Midtjylland và khiến cộng đồng bóng đá châu Âu bàng hoàng.

Djabi gia nhập Midtjylland vào hè năm ngoái và góp mặt trong các trận vòng loại UEFA Europa League. Dù chưa ra sân tại vòng phân hạng, anh được đăng ký thi đấu ở các trận gặp Celtic, AS Roma, Genk và Dinamo Zagreb.