Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cầu thủ Anh sắp làm bố, lộ chuyện tình với con gái HLV

  • Thứ ba, 14/4/2026 12:22 (GMT+7)
Oliver Arblaster chuẩn bị lên chức bố, đồng thời bạn gái anh là con gái của HLV Chris Wilder.

Arblaster hẹn hò con gái của HLV đội mình.

Thông tin đời tư của Oliver Arblaster bất ngờ trở thành tâm điểm khi tiền vệ trẻ của Sheffield United sắp đón con đầu lòng. Người thông báo tin vui là Martha Elizabeth Wilder, con gái của HLV Chris Wilder, thông qua bài đăng trên Instagram với loạt ảnh khoe bụng bầu và hình siêu âm.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và đồng đội của Arblaster. Một chi tiết đáng chú ý là mẹ của cầu thủ này dường như đã tiết lộ giới tính em bé khi nhắc đến "một bé trai", dù cặp đôi chưa xác nhận chính thức.

Mối quan hệ giữa Arblaster và con gái HLV trưởng ngay lập tức thu hút sự quan tâm. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm hai người bắt đầu hẹn hò. HLV Chris Wilder cũng chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến câu chuyện này.

Trên sân cỏ, Arblaster được xem là một trong những tài năng triển vọng của Sheffield United. Trưởng thành từ học viện, anh ra mắt Premier League ở mùa 2023/24 và có 18 lần ra sân trong mùa giải hiện tại.

Dù vậy, quá trình phát triển của tiền vệ 22 tuổi bị gián đoạn bởi chấn thương dây chằng chéo trước. Kể từ đầu năm, anh chủ yếu vào sân từ ghế dự bị khi chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Trong khi đó, Sheffield United đang trải qua mùa giải khó khăn khi chỉ xếp thứ 17 tại Championship và gần như không còn cơ hội cạnh tranh suất play-off để trở lại Premier League.

Hợp đồng của Arblaster và Sheffield còn thời hạn đến tháng 6/2028 và theo chuyên trang Transfermarkt, giá trị của sao trẻ này đang rơi vào khoảng 1,4 triệu euro.

Vardy thất thần khi Leicester lụn bại

Đêm 11/4 (giờ Hà Nội), Jamie Vardy lặng người khi chứng kiến Leicester City gục ngã 0-1 trước Swansea City thuộc vòng 42 Championship và lún sâu vào vòng xoáy khủng hoảng.

07:36 12/4/2026

Leicester rơi xuống đáy vực

Đêm 11/4, Leicester thua Swansea 0-1 ở vòng 42 Championship.

05:31 12/4/2026

Đội của Lampard gây thất vọng, chưa thể thăng hạng Premier League

Tối 11/4, Coventry City bị một Sheffield Wednesday đang đứng cuối bảng cầm hòa với tỷ số 0-0 thuộc vòng 42 Championship.

20:29 11/4/2026

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Oliver Arblaster Chris Wilder Sheffield United Championship

Đọc tiếp

Mainoo qua quan trong voi MU hinh anh

Mainoo quá quan trọng với MU

42 phút trước 13:00 14/4/2026

0

Vai trò của Kobbie Mainoo quan trọng thế nào với Manchester United? Câu trả lời rõ ràng nhất nằm ở chính trận đấu mà anh vắng mặt.

Casemiro gay tiec nuoi hinh anh

Casemiro gây tiếc nuối

2 giờ trước 12:02 14/4/2026

0

Tiền vệ Casemiro trở thành điểm sáng hiếm hoi của MU trong thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League rạng sáng 14/4.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý