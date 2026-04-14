Cầu thủ Anh sắp làm bố, lộ chuyện tình với con gái HLV

Oliver Arblaster chuẩn bị lên chức bố, đồng thời bạn gái anh là con gái của HLV Chris Wilder.

Arblaster hẹn hò con gái của HLV đội mình.

Thông tin đời tư của Oliver Arblaster bất ngờ trở thành tâm điểm khi tiền vệ trẻ của Sheffield United sắp đón con đầu lòng. Người thông báo tin vui là Martha Elizabeth Wilder, con gái của HLV Chris Wilder, thông qua bài đăng trên Instagram với loạt ảnh khoe bụng bầu và hình siêu âm.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và đồng đội của Arblaster. Một chi tiết đáng chú ý là mẹ của cầu thủ này dường như đã tiết lộ giới tính em bé khi nhắc đến "một bé trai", dù cặp đôi chưa xác nhận chính thức.

Mối quan hệ giữa Arblaster và con gái HLV trưởng ngay lập tức thu hút sự quan tâm. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm hai người bắt đầu hẹn hò. HLV Chris Wilder cũng chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến câu chuyện này.

Trên sân cỏ, Arblaster được xem là một trong những tài năng triển vọng của Sheffield United. Trưởng thành từ học viện, anh ra mắt Premier League ở mùa 2023/24 và có 18 lần ra sân trong mùa giải hiện tại.

Dù vậy, quá trình phát triển của tiền vệ 22 tuổi bị gián đoạn bởi chấn thương dây chằng chéo trước. Kể từ đầu năm, anh chủ yếu vào sân từ ghế dự bị khi chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Trong khi đó, Sheffield United đang trải qua mùa giải khó khăn khi chỉ xếp thứ 17 tại Championship và gần như không còn cơ hội cạnh tranh suất play-off để trở lại Premier League.

Hợp đồng của Arblaster và Sheffield còn thời hạn đến tháng 6/2028 và theo chuyên trang Transfermarkt, giá trị của sao trẻ này đang rơi vào khoảng 1,4 triệu euro.

