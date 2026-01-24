Cầu thủ 16 tuổi thực hiện cú đá Panenka hoàn hảo

Một tài năng trẻ của bóng đá Brazil trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau khi thực hiện thành công cú Panenka được mô tả là hoàn hảo về mặt toán học.

Cú đá Panenka gây sốt Tiền đạo 16 tuổi Joao Henrique của CLB Sport Recife gây sốt khi thực hiện cú Panenka hoàn hảo về mặt toán học tại giải trẻ Copinha 2026.

Trong trận đấu giữa Sport Recife và America-RN tại Copinha 2026 (Giải U20 Brazil, Sao Paulo Junior Football Cup), tiền đạo 16 tuổi Joao Henrique để lại dấu ấn đặc biệt. Henrique thực hiện cú đá penalty theo phong cách Panenka, nhẹ nhàng đưa bóng đi thẳng vào giữa khung thành trong khi thủ môn đã đổ người.

Điều khiến pha bóng này gây bão không chỉ là sự táo bạo, mà còn nằm ở quỹ đạo gần như hoàn hảo của trái bóng.

Trước đó không lâu, những cú Panenka thất bại của Brahim Diaz tại CAN Cup 2025 hay Cristian Zavala ở Nam Mỹ trở thành đề tài tranh cãi, cho thấy ranh giới mong manh giữa thiên tài và thảm họa với kiểu đá đầy rủi ro này. Nhưng Joao Henrique lại đi theo hướng ngược lại với sự bình tĩnh, chính xác và cực kỳ tinh tế.

Theo giới phân tích, bóng được đưa lên vừa đủ để vượt qua tầm với thủ môn, nhưng lại không bay quá cao. Sự kết hợp giữa tốc độ, góc sút và độ nâng của trái bóng đã tạo nên quỹ đạo gần như lý tưởng.

Đáng chú ý, chính Henrique ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Dù Sport Recife sau đó để thua 6-7 trên chấm 11 m và bị loại, màn trình diễn của Henrique vẫn là điểm sáng lớn nhất. Nhiều CĐV xem đây là lời khẳng định cho tiềm năng của một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất mà Sport Recife đang sở hữu.