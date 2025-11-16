Casemiro quá hay

Sân Emirates tối 15/11, Casemiro trở thành tâm điểm khi góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của Brazil trước Senegal trong trận giao hữu quốc tế.

Casemiro cho thấy giá trị ở tuổi 33.

Được HLV Carlo Ancelotti bố trí đá chính, tiền vệ của MU cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn. Phút 35 từ tình huống đá phạt thông minh của Rodrygo, Casemiro thoát người kèm và tung cú chạm bóng tinh tế đánh bại thủ thành Senegal. VAR vào cuộc nhưng bàn thắng vẫn được công nhận, thổi bùng sự phấn khích trên các khán đài.

Không chỉ ghi bàn, Casemiro còn đóng vai nhạc trưởng trong 90 phút có mặt trên sân. Anh kiểm soát tuyến giữa bằng khả năng xoay sở linh hoạt, chuyền bóng chính xác và điều tiết nhịp độ. Các con số phản ánh rõ sự toàn diện ấy: 2 cú sút đều trúng đích, 1 cơ hội tạo ra, 4 đường chuyền vào khu vực nguy hiểm, 91% chuyền chính xác và 3 đường bóng dài đạt độ chuẩn xác cao.

Ở mặt trận phòng ngự, cầu thủ 33 tuổi hoạt động bền bỉ không kém. Anh thực hiện 4 pha tắc bóng thành công, 4 lần đoạt lại quyền kiểm soát, cùng nhiều tình huống tranh chấp tay đôi quan trọng giúp Brazil duy trì thế trận áp đảo. Tối 15/11, Casemiro chính là chiếc bản lề gắn kết hệ thống 4-2-4 đầy tham vọng của Ancelotti.

Báo chí Brazil đồng loạt ca tụng màn trình diễn của anh. Folha de Sao Paulo nhấn mạnh khả năng chơi bao quát khắp mặt sân, còn Correio Braziliense đánh giá Casemiro là một trong những thủ lĩnh hiếm hoi còn lại từ World Cup 2022, giữ vai trò dẫn dắt bên cạnh Marquinhos.

Trận đấu này một lần nữa chứng minh Casemiro còn nguyên giá trị. Anh cũng là quân bài chủ lực của MU. HLV Ruben Amorim thường xuyên đau đầu mỗi khi cựu sao Real Madrid vắng mặt.