Casemiro quá hay

  • Chủ nhật, 16/11/2025 19:32 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Sân Emirates tối 15/11, Casemiro trở thành tâm điểm khi góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của Brazil trước Senegal trong trận giao hữu quốc tế.

Casemiro cho thấy giá trị ở tuổi 33.

Được HLV Carlo Ancelotti bố trí đá chính, tiền vệ của MU cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn. Phút 35 từ tình huống đá phạt thông minh của Rodrygo, Casemiro thoát người kèm và tung cú chạm bóng tinh tế đánh bại thủ thành Senegal. VAR vào cuộc nhưng bàn thắng vẫn được công nhận, thổi bùng sự phấn khích trên các khán đài.

Không chỉ ghi bàn, Casemiro còn đóng vai nhạc trưởng trong 90 phút có mặt trên sân. Anh kiểm soát tuyến giữa bằng khả năng xoay sở linh hoạt, chuyền bóng chính xác và điều tiết nhịp độ. Các con số phản ánh rõ sự toàn diện ấy: 2 cú sút đều trúng đích, 1 cơ hội tạo ra, 4 đường chuyền vào khu vực nguy hiểm, 91% chuyền chính xác và 3 đường bóng dài đạt độ chuẩn xác cao.

Ở mặt trận phòng ngự, cầu thủ 33 tuổi hoạt động bền bỉ không kém. Anh thực hiện 4 pha tắc bóng thành công, 4 lần đoạt lại quyền kiểm soát, cùng nhiều tình huống tranh chấp tay đôi quan trọng giúp Brazil duy trì thế trận áp đảo. Tối 15/11, Casemiro chính là chiếc bản lề gắn kết hệ thống 4-2-4 đầy tham vọng của Ancelotti.

Báo chí Brazil đồng loạt ca tụng màn trình diễn của anh. Folha de Sao Paulo nhấn mạnh khả năng chơi bao quát khắp mặt sân, còn Correio Braziliense đánh giá Casemiro là một trong những thủ lĩnh hiếm hoi còn lại từ World Cup 2022, giữ vai trò dẫn dắt bên cạnh Marquinhos.

Trận đấu này một lần nữa chứng minh Casemiro còn nguyên giá trị. Anh cũng là quân bài chủ lực của MU. HLV Ruben Amorim thường xuyên đau đầu mỗi khi cựu sao Real Madrid vắng mặt.

Sao trẻ Brazil sinh năm 2007 gây kinh ngạc

Rạng sáng 16/11, Estevao và Casemiro ghi bàn giúp Brazil đánh bại Senegal 2-0 ở trận giao hữu trên sân Emirates.

15 giờ trước

Casemiro lên tiếng về tương lai ở MU

Casemiro hiểu rõ thời gian không đứng về phía mình.

16:59 12/11/2025

Tối hậu thư cho Casemiro

HLV Ruben Amorim được cho là sẵn sàng giữ Casemiro ở lại MU sau mùa này nhưng chỉ khi tiền vệ người Brazil chấp nhận giảm lương.

06:59 12/11/2025

Da Nang loai SLNA o Cup Quoc gia hinh anh

Đà Nẵng loại SLNA ở Cúp Quốc gia

11 phút trước 20:02 16/11/2025

0

Tối 16/11, Đà Nẵng đánh bại SLNA với tỉ số 3-2 thuộc vòng 1/8, qua đó giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Ronaldo len tieng sau tam the do hinh anh

Ronaldo lên tiếng sau tấm thẻ đỏ

11 phút trước 20:02 16/11/2025

0

Cristiano Ronaldo gửi lời động viên đến các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha trước cuộc chạm trán Armenia thuộc vòng loại World Cup 2026 tối 16/11.

MU chot thuong vu chuyen nhuong tiep theo hinh anh

MU chốt thương vụ chuyển nhượng tiếp theo

31 phút trước 19:41 16/11/2025

0

MU bước vào giai đoạn chuẩn bị cho một cuộc cải tổ quan trọng ở tuyến giữa, khi HLV Ruben Amorim yêu cầu bổ sung lực lượng trước mùa giải tới.

