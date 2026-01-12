Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Carvajal gây sốt khi bắt tay Yamal

  • 10:06 12/1/2026

Rạng sáng 12/1, Dani Carvajal chủ động khép lại mâu thuẫn với đàn em Lamine Yamal sau trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Carvajal tiến tới bắt tay Yamal trên bục trao giải.

Trên bục trao giải, Carvajal tạo nên khoảnh khắc đẹp khi chủ động tiến tới bắt tay và chúc mừng Yamal, khép lại căng thẳng từng phủ bóng mối quan hệ giữa hai cầu thủ. Hình ảnh người đàn anh mỉm cười, đưa tay chúc mừng sao trẻ 18 tuổi của Barca nhanh chóng lan truyền, được xem như thông điệp rõ ràng rằng mọi hiềm khích đã ở lại phía sau.

Trước đó, Carvajal và Yamal từng vướng vào một cuộc khẩu chiến đáng chú ý. Hậu vệ kỳ cựu của Real Madrid được cho là không hài lòng với những phát biểu mang tính khiêu khích của Yamal trước trận El Clasico ngày 26/10, khi Real Madrid giành chiến thắng 2-1. Sau tiếng còi mãn cuộc tại Bernabeu, hai bên có màn tranh cãi nảy lửa, thậm chí Carvajal còn bỏ theo dõi đàn em trên mạng xã hội.

Khi được hỏi lại về vụ việc, Carvajal tỏ ra khá thoải mái: "Mọi người vẫn chưa quên chuyện đó sao? Yamal chỉ là một đứa trẻ. Tôi nghĩ cậu ấy cư xử chưa thật sự đúng mực trước trận, nhưng mọi chuyện cũng chỉ có vậy thôi".

Ngôi sao người Tây Ban Nha khẳng định không để bụng và dành sự tôn trọng cho đối thủ: "Ai cũng bảo vệ màu áo của mình. Yamal là một cậu bé tuyệt vời. Tất nhiên tôi không chúc cậu ấy may mắn khi đối đầu, nhưng mâu thuẫn đã kết thúc".

Việc Carvajal gần đây nối lại tương tác với Yamal được xem là tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh cả hai đều nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Luis de la Fuente hướng tới World Cup 2026. Cái bắt tay trên bục trao giải vì thế thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và sự đoàn kết cần thiết của bóng đá Tây Ban Nha trước mục tiêu lớn phía trước.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Yamal Yamal

