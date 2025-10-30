Carvajal 'theo dõi' Yamal sau El Clasico

Hậu vệ Dani Carvajal vừa gây chú ý khi bất ngờ theo dõi Lamine Yamal trên mạng xã hội Instagram, chỉ vài ngày sau cuộc khẩu chiến giữa hai người ở trận El Clasico.

Dani Carvajal và Lamine Yamal có tranh cãi sau El Clasico.

Theo chương trình El Chiringuito, đây là hành động được xem như tín hiệu hòa giải từ đội trưởng Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha.

Cuộc chạm trán giữa Real Madrid và Barcelona cuối tuần qua không chỉ nóng bỏng trên sân mà còn lan sang dư luận. Pha va chạm và những lời qua tiếng lại giữa Carvajal và Yamal khiến truyền thông đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai tuyển thủ trong bối cảnh họ đều nằm trong kế hoạch của HLV Luis de la Fuente cho World Cup 2026.

Căng thẳng giữa cầu thủ Real và Barca từng nhiều lần ảnh hưởng tới phòng thay đồ của tuyển Tây Ban Nha. Vì vậy, động thái của Carvajal được xem là cách làm dịu tình hình, đặc biệt khi Lamine vẫn chưa “theo dõi lại” đàn anh.

Trước đó, cả hai từng cùng góp mặt tại EURO 2024, nơi Tây Ban Nha đăng quang chức vô địch châu Âu. Sự ăn ý của họ trong màu áo tuyển quốc gia từng được xem là hình mẫu cho thế hệ mới của “La Roja”.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) khẳng định không lo ngại ảnh hưởng từ vụ việc. Giám đốc Thể thao Aitor Karanka cho biết bầu không khí trong đội tuyển vẫn ổn định và tin tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp trước khi đội bước vào chiến dịch World Cup.