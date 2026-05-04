Carrick đi vào lịch sử Premier League

Đêm 3/5, MU thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool ở vòng 35 Premier League, cùng cột mốc lịch sử của HLV Michael Carrick.

Theo Opta, nhà cầm quân người Anh chính thức đi vào lịch sử Premier League khi trở thành HLV người Anh đầu tiên thắng 8 trong 9 trận sân nhà đầu tiên dẫn dắt một đội bóng.

Tính trong 2 giai đoạn nắm quyền, Carrick đạt thành tích 8 thắng, 0 hòa và chỉ chịu 1 thất bại tại Old Trafford. Ông cũng là HLV thứ 6 trong lịch sử giải đấu chạm tới cột mốc này và là người đầu tiên làm được kể từ mùa 2016/17 dưới thời Antonio Conte.

Chiến thắng trước Liverpool còn giúp "Quỷ đỏ" chính thức giành vé dự Champions League mùa giải 2026/27, qua đó đảm bảo một vị trí trong top 5 chung cuộc. Đây được xem là bước tiến lớn, khẳng định sự ổn định và tham vọng của đội chủ sân Old Trafford dưới triều đại Carrick.

Trận đấu tối 3/5 diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. MU nhập cuộc bùng nổ khi sớm dẫn trước 2 bàn trong 14 phút nhờ công của Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Tuy nhiên, Liverpool không buông xuôi. Đội khách vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ, với các pha lập công của Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo.

Trong thế trận giằng co, Kobbie Mainoo trở thành người hùng. Tài năng trẻ người Anh tỏa sáng, chấm dứt chuỗi 718 ngày không ghi bàn tại Premier League, qua đó ấn định chiến thắng 3-2 cho MU.

Dưới thời Carrick, Old Trafford trở thành pháo đài thực thụ. Những chiến thắng trước các đối thủ lớn như Man City, Arsenal, Tottenham và Liverpool là minh chứng rõ nét cho sự lột xác mạnh mẽ của đội bóng.

Với phong độ ổn định cùng dấu ấn chiến thuật rõ ràng, Carrick khả năng cao được ban lãnh đạo MU trao vai trò HLV chính thức vào cuối mùa.

