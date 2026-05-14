Carlos Tevez vỡ mộng

Carlos Tevez khép lại quãng thời gian dẫn dắt Talleres sau mùa giải đầy thất vọng, đánh dấu thêm một cú vấp trong sự nghiệp huấn luyện còn non trẻ.

Theo truyền thông Argentina, hợp đồng giữa Tevez và Talleres hết hạn vào ngày 30/6 và đôi bên quyết định không gia hạn. Thất bại 0-1 trước đại kình địch Atletico Belgrano ở vòng 1/8 giải Apertura được xem là giọt nước tràn ly, khiến mọi cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ hoàn toàn.

Cựu sao Manchester United nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, màn trình diễn bạc nhược trước Belgrano khiến ban lãnh đạo mất niềm tin. Tevez bị chỉ trích nặng nề bởi lối chơi thiếu sức sống trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

Nguồn tin nội bộ cho biết ban lãnh đạo CLB không hài lòng với sự thiếu ổn định xuyên suốt nửa đầu mùa giải. Dù có thời điểm đội bóng chen chân vào nhóm dẫn đầu, Talleres không thể tạo ra bản sắc chiến thuật rõ ràng dưới thời Tevez.

Đáng chú ý, Tevez cũng không tiếp tục chỉ đạo đội bóng ở trận gặp Atletico Tucuman tại Copa Argentina ngày 20/5. Điều này đồng nghĩa hành trình của "Apache" tại Talleres chính thức kết thúc sớm hơn dự kiến.

Sau khi giải nghệ năm 2022, Tevez lần lượt dẫn dắt Rosario Central và Independiente, nhưng chỉ tại vị trong thời gian ngắn rồi phải rời ghế chỉ đạo do thành tích yếu kém. Anh cũng mới được bổ nhiệm làm HLV Talleres hồi tháng 7 năm ngoái.