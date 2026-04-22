Carlos Tevez gây kinh ngạc ở tuổi 42

  • Thứ tư, 22/4/2026 19:28 (GMT+7)
Carlos Tevez gây chú ý khi tận dụng ngày nghỉ để trekking tại Champaqui, cho thấy nền tảng thể lực ấn tượng dù bước sang tuổi 42.

Carlos Tevez tiếp tục thu hút sự chú ý tại Argentina, nhưng lần này không phải bên đường pitch. Cựu tiền đạo nổi tiếng vừa có chuyến trekking đáng nhớ tại núi Champaqui, ngọn núi cao nhất tỉnh Cordoba.

Hiện dẫn dắt Talleres de Cordoba, Tevez tranh thủ ngày nghỉ để cùng vợ, bạn bè và một số người thân cận CLB tham gia hành trình leo núi tại khu vực Traslasierra.

Theo Juan Russo, đại diện đơn vị tổ chức Eco Champaqui Turismo, Tevez để lại ấn tượng mạnh nhờ thể trạng sung mãn và tinh thần tích cực xuyên suốt chuyến đi.

"Carlos rất tuyệt vời. Anh ấy có thể lực rất tốt, luôn tập trung và thực sự thích hòa mình vào thiên nhiên", Russo chia sẻ.

Do quỹ thời gian hạn chế sau trận đấu của Talleres cuối tuần qua, nhóm của Tevez không chinh phục toàn bộ đỉnh cao 2.790 m mà chọn cung đường "một nửa Champaqui". Dù vậy, họ vẫn leo tới độ cao khoảng 2.200 m.

Toàn bộ hành trình dài 12 km, xuất phát từ San Javier. Nhóm mất khoảng 3 giờ để leo lên và thời gian tương tự để quay xuống.

Theo người điều phối, cung đường này vẫn đòi hỏi thể lực đáng kể, đặc biệt khi di chuyển theo nhóm đông người với nhiều nhịp độ khác nhau. Tuy nhiên, tất cả thành viên đều hoàn thành mục tiêu an toàn.

Ngoài thể lực, Tevez còn được khen bởi thái độ gần gũi và khiêm tốn.

"Anh ấy rất thân thiện, lắng nghe mọi hướng dẫn và kết nối tốt với mọi người trong đoàn", Russo nói thêm.

Thời tiết nhiều mây khiến chuyến đi chưa thật sự trọn vẹn, nhưng cũng tạo thêm động lực để Tevez và các thành viên quay trở lại trong tương lai.

'Tôi sẽ giết cậu' - Evra kể lại cú sốc Tevez rời MU sang Man City

Patrice Evra gây chú ý khi tiết lộ phản ứng dữ dội trước vụ chuyển nhượng gây tranh cãi của Carlos Tevez từ MU sang Man City năm 2009.

19:09 7/4/2026

'Bom xịt' đắt đỏ nhất lịch sử giải Trung Quốc

Cựu tiền đạo Carlos Tevez hưởng đãi ngộ hậu hĩnh tại Shanghai Shenhua nhưng màn trình diễn không như kỳ vọng.

19:00 17/3/2026

Cuộc sống xa hoa của Tevez sau giải nghệ

Cựu tiền đạo Carlos Tevez khiến người hâm mộ chú ý khi hé lộ không gian sống sang trọng của bản thân.

10:22 17/3/2026

Juan Roman Riquelme từng chinh phục bóng đá thế giới thế nào Bóng đá Argentina luôn sản sinh ra những cầu thủ đầy chất kỹ thuật. Nhưng nổi bật trong số đó một cái tên mà ở anh, người xem thấy được sự bình tĩnh và nhẹ nhàng đến kinh ngạc.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Đọc tiếp

Arsenal gay soc voi Silva hinh anh

Arsenal gây sốc với Silva

35 phút trước 20:00 22/4/2026

0

Arsenal âm thầm chuẩn bị cho một thương vụ gây chấn động khi đưa Bernardo Silva vào tầm ngắm theo dạng chuyển nhượng tự do.

Muc gia de Barcelona co Alvarez hinh anh

Mức giá để Barcelona có Alvarez

35 phút trước 20:00 22/4/2026

0

Barcelona xác định Julian Alvarez là mục tiêu số một nhằm tái thiết hàng công trong mùa hè 2026, dù mức phí có thể lên tới 120 triệu euro.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

