Carlos Tevez gây kinh ngạc ở tuổi 42

Carlos Tevez gây chú ý khi tận dụng ngày nghỉ để trekking tại Champaqui, cho thấy nền tảng thể lực ấn tượng dù bước sang tuổi 42.

Tevez thể hiện khả năng trekking đáng kinh ngạc.

Carlos Tevez tiếp tục thu hút sự chú ý tại Argentina, nhưng lần này không phải bên đường pitch. Cựu tiền đạo nổi tiếng vừa có chuyến trekking đáng nhớ tại núi Champaqui, ngọn núi cao nhất tỉnh Cordoba.

Hiện dẫn dắt Talleres de Cordoba, Tevez tranh thủ ngày nghỉ để cùng vợ, bạn bè và một số người thân cận CLB tham gia hành trình leo núi tại khu vực Traslasierra.

Theo Juan Russo, đại diện đơn vị tổ chức Eco Champaqui Turismo, Tevez để lại ấn tượng mạnh nhờ thể trạng sung mãn và tinh thần tích cực xuyên suốt chuyến đi.

"Carlos rất tuyệt vời. Anh ấy có thể lực rất tốt, luôn tập trung và thực sự thích hòa mình vào thiên nhiên", Russo chia sẻ.

Do quỹ thời gian hạn chế sau trận đấu của Talleres cuối tuần qua, nhóm của Tevez không chinh phục toàn bộ đỉnh cao 2.790 m mà chọn cung đường "một nửa Champaqui". Dù vậy, họ vẫn leo tới độ cao khoảng 2.200 m.

Toàn bộ hành trình dài 12 km, xuất phát từ San Javier. Nhóm mất khoảng 3 giờ để leo lên và thời gian tương tự để quay xuống.

Theo người điều phối, cung đường này vẫn đòi hỏi thể lực đáng kể, đặc biệt khi di chuyển theo nhóm đông người với nhiều nhịp độ khác nhau. Tuy nhiên, tất cả thành viên đều hoàn thành mục tiêu an toàn.

Ngoài thể lực, Tevez còn được khen bởi thái độ gần gũi và khiêm tốn.

"Anh ấy rất thân thiện, lắng nghe mọi hướng dẫn và kết nối tốt với mọi người trong đoàn", Russo nói thêm.

Thời tiết nhiều mây khiến chuyến đi chưa thật sự trọn vẹn, nhưng cũng tạo thêm động lực để Tevez và các thành viên quay trở lại trong tương lai.

