Cáo buộc chấn động về cái chết của Maradona

  • Thứ tư, 15/4/2026 09:12 (GMT+7)
Phiên tòa xét xử lại cái chết của huyền thoại Diego Maradona tại Buenos Aires (Argentina), mở ra hàng loạt cáo buộc chấn động nhằm vào đội ngũ y tế từng chăm sóc ông.

Maradona từng vật lộn với chứng nghiện rượu và chất kích thích ngoài sân cỏ.

Công tố viên khẳng định Maradona bị "bỏ mặc đến chết", khi các bác sĩ bị mô tả là "một nhóm người nghiệp dư", đồng thời phớt lờ nhiều dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Luật sư Fernando Burlando, đại diện cho hai con gái Dalma và Gianinna, thậm chí tuyên bố thẳng thừng: "Ông ấy bị sát hại".

Bảy thành viên trong ê-kíp y tế gồm bác sĩ, y tá và chuyên gia tâm lý, bị truy tố tội ngộ sát do cẩu thả sau khi Maradona qua đời năm 2020 vì trụy tim khi mới 60 tuổi. Thời điểm đó, ông đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật não để loại bỏ cục máu đông.

Theo cáo trạng, nơi Maradona điều trị bị ví như "ngôi nhà kinh hoàng" bởi không nhận được sự chăm sóc y tế đúng quy chuẩn. Kết quả khám nghiệm cho thấy trái tim của ông nặng gấp đôi bình thường, mắc bệnh cơ tim giãn, viêm cơ tim và xơ gan. Đáng chú ý, Maradona được cho là nằm đau đớn suốt nhiều giờ trong phòng tối trước khi qua đời.

Những chi tiết gây sốc tiếp tục được hé lộ khi Maradona vẫn được phép uống bia vào buổi sáng, dùng thuốc ngủ pha rượu vào ban đêm, thậm chí bị tắm bằng vòi nước thay vì được hỗ trợ đúng cách. Công tố viên Patricio Ferrari gây chấn động khi trình chiếu hình ảnh đau đớn cuối đời của huyền thoại, trước khi nhấn mạnh: "Không ai (đội ngũ y tế - PV) làm điều họ phải làm".

Phiên tòa lần này diễn ra sau khi phiên xử trước đó bị hủy do bê bối liên quan đến thẩm phán Julieta Makintach. Bà là một trong ba thẩm phán phụ trách vụ án xét xử đội ngũ y tế của Maradona, nhưng lại tham gia vào một bộ phim tài liệu nói về cái chết của huyền thoại bóng đá người Argentina.

Đoạn trailer chiếu cảnh vị nữ thẩm phán cho phép truyền thông quay phim, phỏng vấn về vụ án, điều trái luật định. Khi đoạn trailer của bộ phim tài liệu được trình chiếu tại tòa, luật sư của gia đình Maradona gọi thẩm phán Makintach là "đồ rác rưởi". Kết quả là bà Makintach phải từ chức.

Hơn 5 năm trôi qua, bóng đá vẫn tôn thờ Maradona như một thiên tài chỉ xuất hiện một lần trong lịch sử. Nhưng sự thật về những ngày cuối cùng đầy đau đớn, bị bỏ mặc và lạm dụng vẫn khiến cả thế giới bàng hoàng.

Dự kiến gần 100 nhân chứng gồm người thân và cộng sự cũ của Maradona sẽ ra khai báo. Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể đối mặt mức án từ 8 đến 25 năm tù. Và sau tất cả, công lý cho người hùng của Argentina chưa được thực thi.

Sinh năm 1960, Maradona là biểu tượng bất tử của bóng đá thế giới với chức vô địch World Cup 1986 cùng hai tuyệt tác "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ". Nhưng sau những phút giây kỳ vĩ là cuộc chiến dài với ma túy và các vấn đề sức khỏe.

Ông từng bị treo giò 15 tháng vào năm 1991 vì doping, rồi lại dính án cấm thi đấu tại World Cup 1994 khi mẫu thử chứa tới 5 chất cấm. Đến 1997, lần kiểm tra thứ 3 dương tính với ma túy hoàn toàn khép lại sự nghiệp lẫy lừng của Maradona.

Ngày 25/11/2020, Maradona qua đời ở tuổi 60 tại một căn nhà ở Tigre, Argentina trong lúc hồi phục sau ca phẫu thuật máu tụ não. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trái tim của ông to gấp đôi kích thước bình thường, kèm bệnh cơ tim giãn, xơ gan và viêm cơ tim.

Minh Nghi

Diego Maradona

