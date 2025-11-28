Cảnh tượng gây sốc ở Champions League

Lực lượng cảnh sát Pháp đang truy tìm một CĐV Newcastle có loạt hành động gây rối khi đội bóng Anh thua Marseille 1-2 ở vòng phân hạng Champions League hôm 26/11.

Bạo lực bùng phát ở trận Marseille tiếp Newcastle.

Người đàn ông này bị ghi hình trong một đoạn clip phản cảm tại nhà vệ sinh sân Velodrome, rồi chỉ 15 phút sau lại xuất hiện trong cảnh xô xát với cảnh sát chống bạo động tại Marseille.

Theo The Sun, đoạn video lan truyền cực kỳ nhạy cảm. Một người đàn ông trong tình trạng khỏa thân cùng một phụ nữ làm chuyện phản cảm trong khu vệ sinh của sân. Sau đó, clip khác ghi lại hình ảnh chính người đàn này trong màu áo Newcastle, lao vào ẩu đả với lực lượng cảnh sát khi tình hình hỗn loạn bùng phát trong khu khán đài đội khách.

Hàng rào cảnh sát với khiên và dùi cui được triển khai khắp sân khi CĐV hai đội la hét, xô đẩy và tìm cách thoát khỏi khán đài. Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng với những cuộc ẩu đả giữa CĐV hai đội và cảnh sát phải dùng hơi cay để trấn áp.

Dù hành vi trong nhà vệ sinh có thể bị quy vào tội phô bày phản cảm với mức phạt lên tới một năm tù và 15.000 euro, nguồn tin từ cảnh sát cho biết họ truy tìm người đàn ông vì tấn công lực lượng chức năng, không phải đoạn clip nhạy cảm.

Newcastle sau trận chỉ trích mạnh mẽ công tác tổ chức và cách hành xử của cảnh sát, cho rằng CĐV của họ bị đối xử như động vật, bị dồn lại trong khu vực chật chội, xịt hơi cay và đánh bằng dùi cui mà không có lý do rõ ràng. Một số CĐV phải chạy vào quán bar để tránh, trong khi Marseille Ultras bị cáo buộc phá hàng rào để tiếp cận khu vực gia đình của Newcastle.

Bạo loạn dẫn đến 12 người bị bắt giữ. Trên sân, Newcastle cũng có buổi tối ác mộng khi Pierre-Emerick Aubameyang ghi cú đúp chóng vánh đầu hiệp hai, giúp Marseille lội ngược dòng thắng 2-1.