Greenwood thay đổi ngoạn mục

Mason Greenwood từ chân sút bị ruồng bỏ ở Anh đã trở thành biểu tượng mới tại Marseille.

Greenwood tỏa sáng tại Marseille. Ảnh: Reuters.

Greenwood khép lại chặng đường 17 năm gắn bó với Manchester United vào tháng 7/2024, sau khi các cáo buộc liên quan đến hành vi cưỡng bức, kiểm soát và tấn công gây thương tích bạn gái Harriet Robson. Dù sau đó được tuyên trắng án, Greenwood vẫn phải rời Old Trafford để sang Pháp chơi bóng.

Kể từ khi cập bến Marseille, Greenwood ghi 33 bàn sau 52 trận, hiệu suất khiến người hâm mộ nơi đây phát cuồng. Angel Gomes, đồng đội cũ ở học viện MU và hiện khoác áo Marseille, khẳng định môi trường mới đã giúp Greenwood thăng hoa.

“Cậu ấy được yêu quý ở Marseille. Greenwood chăm chỉ, sống khép kín và luôn nghiêm túc với bóng đá. Khi cậu ấy chơi thoải mái, mọi thứ trở nên rất dễ dàng cho cả đội”, Gomes chia sẻ.

Greenwood từ chân sút bị ruồng bỏ ở Anh nay trở thành biểu tượng mới tại Marseille. Những tiếng hò reo tên Greenwood xuất hiện ngày càng nhiều trên khán đài sân Velodrome. Báo chí Pháp cũng chỉ tập trung vào màn trình diễn của anh thay vì những bê bối liên quan đến đời tư ở quá khứ.

Greenwood được yêu mến tại Marseille. Ảnh: Reuters.

Trước khi rời Anh, Greenwood từng là niềm kỳ vọng lớn của MU. Anh được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội ra mắt ở tuổi 17 vào năm 2019 và ghi tổng cộng 32 bàn trước khi bước sang tuổi 20. Tiềm năng của Greenwood rất lớn, nhưng bê bối ngoài sân cỏ đã cướp đi cơ hội phát triển tại xứ sương mù.

Giờ đây, tại Marseille, Greenwood đang viết lại sự nghiệp theo cách của riêng mình: nơi anh được cổ vũ, được tin tưởng và đang dần trở lại với hình ảnh của một tài năng từng khiến cả châu Âu phải chú ý.

