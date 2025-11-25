Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao Everton trả giá đắt sau trận thắng MU

  • Thứ ba, 25/11/2025 20:03 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Chiếc thẻ đỏ ở Old Trafford chỉ là khởi đầu cho rắc rối của Idrissa Gana Gueye. Hành vi tát Michael Keane khiến tiền vệ Everton có thể bị treo giò ba trận theo quy định Premier League.

Gueye đối mặt án treo giò nặng vì tát đồng đội

Hình ảnh Gueye bị truất quyền thi đấu sau pha vung tay vào mặt Keane trong trận thắng MU 1-0 ở vòng 12 Premier League hôm 25/11 lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Đó là khoảnh khắc gây sốc, và án phạt nội bộ lẫn kỷ luật từ Ban tổ chức Premier League chắc chắn sẽ theo sau.

Quy định của giải đấu nêu rõ: bất kỳ hành vi bạo lực nào dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp đều đi kèm án treo giò tối thiểu ba trận. Việc người bị tấn công là đồng đội không làm thay đổi mức phạt. Everton vì thế đứng trước nguy cơ mất một trụ cột ở giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Ngay sau trận đấu, Gueye công khai xin lỗi. Anh thừa nhận phản ứng bốc đồng và nói “không điều gì biện minh được cho hành vi ấy”. Tuy nhiên, lời giải thích và thái độ cầu thị khó thể giúp anh thoát án phạt nặng.

HLV David Moyes cũng nhìn nhận đây là “một khoảnh khắc điên rồ”. Dù vậy, ông bất ngờ chia sẻ góc nhìn khác: “Tôi thích khi cầu thủ tranh luận gay gắt nếu ai đó làm chưa đúng. Gueye đã xin lỗi cả đội và hiểu rõ trách nhiệm của mình”.

Everton vừa giành chiến thắng kịch tính tại Old Trafford, nhưng sự cố của Gueye lại khiến bầu không khí đội bóng thêm phức tạp. Án treo giò, gần như chắc chắn, sẽ buộc Moyes phải tính toán lại nhân sự ở tuyến giữa trong những tuần tới.

Hà Trang

