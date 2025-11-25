Chiến thuật gây tranh cãi của Amorim

Việc không tạo ra thay đổi đáng kể trong sơ đồ chiến thuật trước Everton khiến HLV Ruben Amorim bị chỉ trích.

HLV Amorim vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

MU đứt chuỗi chuỗi 5 trận bất bại bởi trận thua 0-1 trước Everton tại vòng 12 Premier League rạng sáng 25/11. Dù được chơi hơn người từ phút 13, “Quỷ đỏ” lại trình diễn bộ mặt thiếu ý tưởng, thiếu tốc độ và gần như bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ Everton.

Trong suốt hiệp một, việc HLV Amorim giữ nguyên bộ khung với 3 trung vệ, 2 hậu vệ biên và một tiền vệ phòng ngự khiến lối chơi của “Quỷ đỏ” trở nên nặng nề và bế tắc. Nhiều ý kiến cho rằng HLV người Bồ Đào Nha đã quá chậm trễ trong việc điều chỉnh chiến thuật dù đội bóng đã chơi hơn người.

Một số chuyên gia và người hâm mộ chỉ ra rằng MU hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong bối cảnh hơn người, bao gồm việc đẩy Bruno Fernandes lên cao hơn, tận dụng khả năng thoát pressing và kéo bóng của Kobbie Mainoo, đồng thời sử dụng Bryan Mbeumo và Amad Diallo ở hai biên để tăng tốc độ và khả năng xuyên phá hàng thủ dày đặc của Everton. Tuy nhiên, những thay đổi quan trọng lại không xuất hiện đúng thời điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Amorim thừa nhận: “Chúng tôi nhập cuộc và không hiểu phải chơi thế nào khi đối thủ còn 10 người, đó là điều đáng thất vọng. Everton xứng đáng thắng. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng chất lượng trong từng pha xử lý và khả năng ra quyết định đều không ổn".

Kết quả này khiến MU tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 10 sau 12 vòng đấu.

