Tân binh MU đứt mạch bất bại

Chuỗi trận bất bại của thủ thành Senne Lammens trong màu áo MU đã khép lại.

Lammens nhận thất bại đầu tiên từ ngày bắt chính cho MU. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 25/11, MU được chơi hơn người nhưng để thua Everton 0-1 thuộc vòng 12 Premier League. Phút 29, Kiernan Dewsbury-Hall tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, đánh bại Lammens và trực tiếp mang về 3 điểm cho đội khách.

Chuỗi trận ấn tượng của Lammens tại Premier League dừng lại. Trước đó, thủ môn người Bỉ góp công lớn giúp “Quỷ đỏ” duy trì mạch 5 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng. Lammens tạo nên sự ổn định hiếm hoi dưới triều đại Ruben Amorim.

Ở trận thua Everton, Lammens không phải hoạt động nhiều khi MU chơi hơn người ngay từ phút 13 sau tấm thẻ đỏ của Idrissa Gueye.

Lammens gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, thời điểm HLV Amorim quyết định làm mới hàng phòng ngự và để Andre Onana rời đội theo dạng cho mượn. Dù Altay Bayindir được lựa chọn bắt chính ở đầu mùa, chuỗi phong độ kém thuyết phục của anh buộc Amorim phải thay đổi.

Không phụ sự kỳ vọng, thủ môn 23 tuổi nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ phong độ ổn định và sự tự tin trong khung gỗ. Lammens giữ sạch lưới ngay trận ra mắt và góp phần quan trọng giúp MU giành những điểm số quan trọng.

Phản xạ nhanh nhạy, khả năng kiểm soát không gian tốt cùng những pha xử lý chính xác giúp Lammens mang lại sự an tâm đáng kể cho hàng thủ vốn bất ổn của MU từ đầu mùa.

