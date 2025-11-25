Luke Shaw khiến Neville nổi giận

Cựu hậu vệ Gary Neville tỏ ra thất vọng với Luke Shaw trong thất bại 0-1 của MU trước Everton thuộc vòng 12 Premier League rạng sáng 25/11.

Shaw gây thất vọng trước Everton. Ảnh: Reuters.

MU tự bắn vào chân mình trong cuộc tiếp đón Everton tại Old Trafford, khi chuỗi 5 trận bất bại bị chặn đứng bởi thất bại đầy thất vọng. Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" chơi hơn người ngay từ phút 13 sau thẻ đỏ của tiền vệ Idrissa Gueye bên phía Everton.

Trong lúc bình luận trực tiếp, cựu hậu vệ Gary Neville tỏ ra bực bội với màn trình diễn của Luke Shaw. Ông chỉ trích: “Tôi không nói chơi trước 10 người là dễ, nhưng bạn phải có sự khẩn trương, phải dâng cao liên tục. Thế mà Leny Yoro, Shaw và De Ligt lại đứng ở sân nhà quá nhiều. Shaw thì dâng cao nhưng theo kiểu lững thững, nhìn rất bực bội. Cậu ấy làm tôi khó chịu suốt 20 phút".

Neville nhấn mạnh rằng đàn em thiếu tốc độ và sự chủ động ở những pha lên bóng: “Bạn không thể làm thế, phải chạy lên mỗi khi có thể. Yoro thì tôi còn thông cảm vì khả năng cầm bóng chưa tốt, nhưng Shaw mà chơi như vậy thì thật lố bịch. Cậu ấy chẳng đánh lừa được ai đâu".

Kiernan Dewsbury-Hall ghi bàn duy nhất trong hiệp một giúp Everton giành thắng lợi. HLV Ruben Amorim có nhiều sự điều chỉnh trong hiệp hai khi tung Mason Mount, Diogo Dalot và Kobbie Mainoo vào sân, nhưng hàng thủ Everton vẫn chơi kỷ luật và chắc chắn để bảo toàn chiến thắng.

Kết quả này khiến MU tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 10 sau 12 vòng đấu.

