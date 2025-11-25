HLV Moyes và Everton đi vào lịch sử

Everton trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại Manchester United tại Old Trafford khi chỉ còn 10 người trên sân.

MU thua 0-1 trước Everton tại vòng 12 Premier League rạng sáng 25/11. Dù được chơi hơn người từ phút 13, “Quỷ đỏ” lại trình diễn bộ mặt thiếu ý tưởng, thiếu tốc độ và gần như bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ Everton.

Trận thua sốc trước Everton tại Old Trafford không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại 5 trận của Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim, mà còn khắc ghi một cột mốc lịch sử đen tối cho "Quỷ đỏ". Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội khách thắng tại Old Trafford khi bị đuổi người, chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Theo The Guardian, trước trận này, MU thắng 36 và hòa 10 trong tổng số 46 trận Premier League sân nhà kể từ khi đối thủ bị đuổi người.

Việc tiền vệ Idrissa Gueye của Everton bị đuổi khỏi sân chỉ sau 13 phút tưởng như mở ra cánh cửa giúp MU chiến thắng. Nhưng dù bị ép sân, Everton vẫn chơi chắc chắn và tận dụng cơ hội hiếm hoi ở phút 29, khi Kiernan Dewsbury-Hall đánh bại thủ môn Senne Lammens.

Bàn thắng này không chỉ kết liễu MU mà còn mang về chiến thắng đầu tiên cho HLV David Moyes tại Old Trafford với tư cách HLV khách (sau 18 lần thất bại trước đó).

Trước trận này, sân nhà Old Trafford được ví như "pháo đài bất khả xâm phạm" với MU khi đối thủ phải chơi thiếu người. Nhưng mọi thứ giờ thay đổi.

Đây cũng chỉ mới là chiến thắng thứ 2 của Everton tại Old Trafford kể từ năm 1992 (thắng 1-0 năm 2013 dưới thời Roberto Martinez). Với chỉ 10 người, họ viết nên trang sử mới.