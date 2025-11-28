Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đừng xem thường bóng đá Pháp

  • Thứ sáu, 28/11/2025 10:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các đội bóng Pháp trải qua tuần lễ thi đấu gần như hoàn hảo ở đấu trường châu Âu.

Strasbourg gây bất ngờ lớn khi quật ngã Crystal Palace 2-1.

Loạt trận giữa tuần vừa qua trở thành cơn ác mộng thực sự với bóng đá Anh, khi ba đại diện Premier League đồng loạt gục ngã trước các đội Ligue 1 với tổng tỷ số 5-9. Bóng đá Pháp không chỉ thắng, mà thắng theo cách buộc cả châu Âu phải nhìn lại.

Tại Champions League, Marseille đánh bại Newcastle 2-1, còn Paris Saint-Germain vượt trội Tottenham trong trận cầu tám bàn thắng, khép lại với tỷ số 5-3 đầy thuyết phục. Ở Conference League, Strasbourg tiếp tục hoàn thiện “cú hat-trick” của Ligue 1 khi quật ngã Crystal Palace 2-1. Tính riêng tuần này, các đội bóng Pháp toàn thắng trước Premier League – điều hiếm gặp trong bối cảnh hai giải đấu vẫn bị xem là chênh lệch trình độ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ligue 1 còn ghi dấu ấn ở những sân chơi khác. Lyon vùi dập Maccabi Tel Aviv 6-0 ngay tại Israel, trong khi Strasbourg bay cao ở Conference League. Chỉ riêng Nice gây thất vọng khi thua Porto 0-3, nhưng thất bại ấy không đủ làm mờ đi bức tranh sáng màu của bóng đá Pháp.

Nhìn vào bảng xếp hạng các cúp châu Âu, sự thăng hoa ấy càng rõ nét. PSG đứng thứ hai bảng Champions League với 12 điểm sau 5 trận, chỉ kém đội dẫn đầu Arsenal. Lyon dẫn đầu Europa League với thành tích 4 thắng, 1 thua. Strasbourg đứng thứ hai bảng Conference League, ngang điểm đội đầu bảng Samsunspor.

Tuần lễ này, Ligue 1 không chỉ ghi điểm bằng chiến thắng, mà còn bằng thông điệp: họ đủ sức cạnh tranh với mọi nền bóng đá hàng đầu. Và nếu có bài học nào dành cho phần còn lại của châu Âu, thì đó là: mùa giải này, đừng coi thường bóng đá Pháp.

Cảnh xô xát giữa CAHN và Bắc Kinh Quốc An Tối 27/11, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An lao vào tranh cãi dữ dội trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Đội của Van Persie khủng hoảng

Rạng sáng 28/11, Feyenoord tiếp tục chuỗi ngày tồi tệ sau thất bại 1-3 trước Celtic trên sân nhà ở vòng phân hạng Europa League.

3 giờ trước

Tường Linh

Ligue 1 PSG

    Đọc tiếp

    Chuyen gi dang xay ra voi Filip Nguyen? hinh anh

    Chuyện gì đang xảy ra với Filip Nguyễn?

    31 phút trước 10:46 28/11/2025

    0

    Sai lầm của Nguyễn Filip Nguyễn trước Bắc Kinh Quốc An tái hiện chính những lỗi ở lượt đi. Khi một thủ môn lặp lại sai sót theo cùng một cách, vấn đề không còn là tai nạn mà là dấu hiệu bất ổn đáng báo động.

    Kroos duoc vinh danh hinh anh

    Kroos được vinh danh

    1 giờ trước 10:07 28/11/2025

    0

    Toni Kroos vừa được vinh danh bằng một trong những phần thưởng cao quý nhất của nước Đức trong buổi lễ trang trọng tổ chức tại khu VIP sân Santiago Bernabeu.

    Muc gia ky luc cho Rashford hinh anh

    Mức giá kỷ lục cho Rashford

    1 giờ trước 10:07 28/11/2025

    0

    PSG bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Marcus Rashford, qua đó có thể đẩy Barcelona vào thế khó trong kế hoạch mua đứt tiền đạo người Anh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý