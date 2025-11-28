Đừng xem thường bóng đá Pháp

Các đội bóng Pháp trải qua tuần lễ thi đấu gần như hoàn hảo ở đấu trường châu Âu.

Strasbourg gây bất ngờ lớn khi quật ngã Crystal Palace 2-1.

Loạt trận giữa tuần vừa qua trở thành cơn ác mộng thực sự với bóng đá Anh, khi ba đại diện Premier League đồng loạt gục ngã trước các đội Ligue 1 với tổng tỷ số 5-9. Bóng đá Pháp không chỉ thắng, mà thắng theo cách buộc cả châu Âu phải nhìn lại.

Tại Champions League, Marseille đánh bại Newcastle 2-1, còn Paris Saint-Germain vượt trội Tottenham trong trận cầu tám bàn thắng, khép lại với tỷ số 5-3 đầy thuyết phục. Ở Conference League, Strasbourg tiếp tục hoàn thiện “cú hat-trick” của Ligue 1 khi quật ngã Crystal Palace 2-1. Tính riêng tuần này, các đội bóng Pháp toàn thắng trước Premier League – điều hiếm gặp trong bối cảnh hai giải đấu vẫn bị xem là chênh lệch trình độ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ligue 1 còn ghi dấu ấn ở những sân chơi khác. Lyon vùi dập Maccabi Tel Aviv 6-0 ngay tại Israel, trong khi Strasbourg bay cao ở Conference League. Chỉ riêng Nice gây thất vọng khi thua Porto 0-3, nhưng thất bại ấy không đủ làm mờ đi bức tranh sáng màu của bóng đá Pháp.

Nhìn vào bảng xếp hạng các cúp châu Âu, sự thăng hoa ấy càng rõ nét. PSG đứng thứ hai bảng Champions League với 12 điểm sau 5 trận, chỉ kém đội dẫn đầu Arsenal. Lyon dẫn đầu Europa League với thành tích 4 thắng, 1 thua. Strasbourg đứng thứ hai bảng Conference League, ngang điểm đội đầu bảng Samsunspor.

Tuần lễ này, Ligue 1 không chỉ ghi điểm bằng chiến thắng, mà còn bằng thông điệp: họ đủ sức cạnh tranh với mọi nền bóng đá hàng đầu. Và nếu có bài học nào dành cho phần còn lại của châu Âu, thì đó là: mùa giải này, đừng coi thường bóng đá Pháp.