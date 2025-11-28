Đội của Van Persie khủng hoảng

Rạng sáng 28/11, Feyenoord tiếp tục chuỗi ngày tồi tệ sau thất bại 1-3 trước Celtic trên sân nhà ở vòng phân hạng Europa League.

HLV Robin van Persie chịu áp lực lớn sau thất bại của Feyenoord tại Europa League.

Feyenoord trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng khi nhận thất bại xứng đáng trước Celtic, đại diện của Scotland ngay trên sân nhà De Kuip. Đội bóng của thành phố Rotterdam dẫn trước nhờ bàn thắng của Ayase Ueda, nhưng để đối thủ lội ngược dòng với các pha lập công của Yang Hyun-Jun, Reo Hatate và Benjamin Nygren.

Thất bại này khiến Feyenoord chìm sâu xuống vị trí thứ 30 (trên tổng số 36 đội) trên bảng xếp hạng Europa League. Họ rơi vào tình thế khó khăn để giành vé đi tiếp. Sau 5 trận, Feyenoord chỉ thắng 1, thua tới 4.

HLV Robin van Persie đang chịu áp lực lớn. Thất bại trước Celtic tại Europa League là trận thua thứ 4 liên tiếp của Feyenoord trên mọi đấu trường. 6 trận gần nhất, HLV Robin van Persie và các học trò thua 5 và chỉ thắng 1.

Sau khởi đầu mùa giải ấn tượng, Feyenoord và HLV Robin van Persie đang sa sút nghiêm trọng. Thầy trò HLV Van Persie thua liên tục tại Eredivisie trong tháng 11, khiến họ mất ngôi đầu cho PSV Eindhoven. Tại cúp châu Âu, ít ai ngờ Feyenoord chơi tệ như vậy khi chỉ phải gặp các đối thủ vừa sức.