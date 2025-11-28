17 thẻ đỏ ở trận đấu của giải Bolivia

Trận lượt về vòng tứ kết Copa Bolivia giữa Real Oruro và Blooming kết thúc trong cảnh hỗn loạn chưa từng có, được truyền thông nước này gọi là “nỗi hổ thẹn" của nền bóng đá.

Trận lượt về vòng tứ kết Copa Bolivia giữa Real Oruro và Blooming kết thúc trong cảnh hỗn loạn.

Hôm 27/11, trận đấu trên sân Jesús Bermúdez (Oruro) kết thúc với tỷ số 2-2, giúp Blooming vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-3 và giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Các cầu thủ, ban huấn luyện hai bên lao vào ẩu đả dữ dội. Ngòi nổ được cho là từ tiền đạo Sebastian Zeballos của Real Oruro, người xô đẩy cầu thủ đối phương và kích động đồng đội.

Đồng đội của Zeballos, Julio Vila, sau đó tung cú đấm vào đối thủ khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Huấn luyện viên Real Oruro, ông Marcelo Robledo, cũng lao vào tranh cãi gay gắt với một thành viên ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Bolivia đang có mặt tại sân.

Trong lúc xô xát, HLV Robledo bị đẩy ngã, chấn thương vai và đầu, phải nhập viện cấp cứu. Cảnh sát địa phương phải điều động khoảng 20 người và sử dụng hơi cay mới khống chế được vụ hỗn chiến.

HLV Mauricio Soria của Blooming nhanh chóng ra lệnh cho các cầu thủ đội nhà chạy vào phòng thay đồ để tránh bị cuốn vào hỗn chiến.

Theo biên bản trận đấu, tổng cộng 17 người bị truất quyền thi đấu, con số kỷ lục trong một trận đấu chuyên nghiệp tại Bolivia.

Khung cảnh bạo lực cuối trận.

Đội khách Blooming có 7 cầu thủ nhận thẻ đỏ và 3 thành viên ban huấn luyện bị đuổi. Chủ nhà Real Oruro có 4 cầu thủ và 3 thành viên ban huấn luyện nhận thẻ đỏ.

Đáng chú ý, Sebastian Zeballos, người khởi phát vụ việc, lại thoát thẻ đỏ. Nhưng trọng tài Renán Castillo được cho là sẽ gửi báo cáo bổ sung lên Ủy ban Kỷ luật Thể thao Bolivia.

Nhiều khả năng sẽ có thêm án phạt nặng. Ít nhất 6 cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu hết giải. Đây cũng không phải lần đầu hai đội này xảy ra ẩu đả.

Blooming từng đánh nhau với Bolívar vài tuần trước, còn Real Oruro cũng có tiền sử bạo lực khi để xảy ra vụ việc tương tự ở trận play-off trụ hạng năm ngoái với Royal Pari. Vụ việc đang gây phẫn nộ lớn trong cộng đồng bóng đá Bolivia và chắc chắn sẽ dẫn đến những án phạt nghiêm khắc từ Liên đoàn bóng đá nước này.