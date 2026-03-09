Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh hỗn loạn, ẩu đả chưa từng có tại Scotland.

  Thứ hai, 9/3/2026 07:04 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cảnh hỗn loạn bùng nổ sau trận derby Old Firm giữa Celtic và Rangers tại Ibrox khi hàng trăm CĐV tràn xuống sân dẫn đến các vụ ẩu đả, một người bị đá vào đầu và nhân viên an ninh bị tấn công, buộc Liên đoàn Bóng đá Scotland mở cuộc điều tra khẩn cấp.

celtic anh 1

Liên đoàn Bóng đá Scotland (SFA) xác nhận sẽ mở cuộc điều tra sau những cảnh bạo lực xảy ra ở trận tứ kết Cúp Scotland giữa Rangers và Celtic tại Ibrox Stadium hôm 8/3. Hàng trăm CĐV tràn xuống sân sau khi trận derby Old Firm kết thúc, tạo nên cảnh hỗn loạn nghiêm trọng.
celtic anh 2

Trận đấu khép lại sau 120 phút không bàn thắng trước khi Celtic giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu. Cú đá quyết định của Tomas Cvancara châm ngòi cho màn ăn mừng cuồng nhiệt của CĐV đội khách, khi nhiều người tràn xuống đường piste rồi tiến thẳng vào sân.
celtic anh 3

Trong lúc lực lượng an ninh cố gắng lập hàng rào kiểm soát, hàng chục CĐV Rangers từ khu khán đài Copland Road vượt rào lao xuống sân. Hai nhóm CĐV nhanh chóng đối đầu, ném chai lọ, pháo sáng và cán cờ về phía nhau.
celtic anh 4

Tình hình trở nên căng thẳng trong khoảng 10 phút khi các cuộc xô xát liên tục xảy ra trên sân. Ít nhất một người được xác nhận bị thương trong các vụ bạo lực.
celtic anh 5

Video lan truyền trên mạng cho thấy một CĐV, được cho là người hâm mộ Celtic, bị một CĐV đối thủ đá vào đầu ngay trên sân. Một đoạn clip khác còn ghi lại cảnh một nhân viên an ninh bị đánh ngã xuống đất trong những hình ảnh gây sốc.
celtic anh 6

Hậu vệ Celtic, Julian Araujo cũng xuất hiện trong một tình huống va chạm khi một CĐV Rangers tràn xuống sân. Cầu thủ này trước đó đã chạy về phía khu khán đài của CĐV Celtic để ăn mừng sau chiến thắng.
celtic anh 7

Cảnh sát Scotland xác nhận thực hiện một số vụ bắt giữ và đang phối hợp với hai CLB cùng SFA để tiến hành điều tra. Nhà chức trách cho biết nhiều người tham gia gây rối mang theo vật dụng có thể gây thương tích, khiến cả cảnh sát lẫn khán giả bị thương.
celtic anh 8

Sự cố cũng làm dấy lên lo ngại về tương lai của việc phân bổ vé cho CĐV đội khách trong các trận Old Firm. Trận đấu vừa qua là lần đầu kể từ năm 2018 khán đài Broomloan Road có khoảng 7.500 CĐV Celtic, nhưng cảnh bạo lực có thể khiến quy định này bị xem xét lại.

HLV De Zerbi muốn dẫn dắt MU

Sau khi chia tay Marseille, HLV Roberto De Zerbi nổi lên là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế huấn luyện tại MU và Tottenham ở mùa giải 2026/27.

3 giờ trước

Real Madrid chen ngang vụ Tonali của MU

Real Madrid được cho là đã cử tuyển trạch viên theo dõi Sandro Tonali, khiến kế hoạch chiêu mộ tiền vệ người Italy của MU trở nên phức tạp.

13 giờ trước

Mbeumo là bài toán khó của Carrick

Những khoảnh khắc tỏa sáng của Bryan Mbeumo từng mang lại chiến thắng cho MU, nhưng khi ánh đèn các trận cầu lớn tắt dần, vấn đề trong lối chơi của anh và đội bóng cũng lộ rõ.

13 giờ trước

Bàn thắng gây sốt của cầu thủ trẻ MU Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

celtic bóng đá Scotland Glasgow Rangers Old Firm ẩu đả hỗn loạn scotland

Be boi rung chuyen bong da Argentina hinh anh

Bê bối rung chuyển bóng đá Argentina

24 phút trước 09:13 9/3/2026

0

Cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, đang làm dấy lên khủng hoảng lớn của AFA chỉ ít tuần trước trận Siêu cúp Liên lục địa CONMEBOL-UEFA.

Arsenal ra gia ban Odegaard cho MU hinh anh

Arsenal ra giá bán Odegaard cho MU

2 giờ trước 07:23 9/3/2026

0

Arsenal được cho là đã đưa ra mức giá cụ thể cho tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard nếu nhận được lời đề nghị phù hợp trong mùa hè tới.

