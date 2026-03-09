Cảnh hỗn loạn, ẩu đả chưa từng có tại Scotland.

|
Liên đoàn Bóng đá Scotland (SFA) xác nhận sẽ mở cuộc điều tra sau những cảnh bạo lực xảy ra ở trận tứ kết Cúp Scotland giữa Rangers và Celtic tại Ibrox Stadium hôm 8/3. Hàng trăm CĐV tràn xuống sân sau khi trận derby Old Firm kết thúc, tạo nên cảnh hỗn loạn nghiêm trọng.
|
Trận đấu khép lại sau 120 phút không bàn thắng trước khi Celtic giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu. Cú đá quyết định của Tomas Cvancara châm ngòi cho màn ăn mừng cuồng nhiệt của CĐV đội khách, khi nhiều người tràn xuống đường piste rồi tiến thẳng vào sân.
|
Trong lúc lực lượng an ninh cố gắng lập hàng rào kiểm soát, hàng chục CĐV Rangers từ khu khán đài Copland Road vượt rào lao xuống sân. Hai nhóm CĐV nhanh chóng đối đầu, ném chai lọ, pháo sáng và cán cờ về phía nhau.
|
Tình hình trở nên căng thẳng trong khoảng 10 phút khi các cuộc xô xát liên tục xảy ra trên sân. Ít nhất một người được xác nhận bị thương trong các vụ bạo lực.
|
Video lan truyền trên mạng cho thấy một CĐV, được cho là người hâm mộ Celtic, bị một CĐV đối thủ đá vào đầu ngay trên sân. Một đoạn clip khác còn ghi lại cảnh một nhân viên an ninh bị đánh ngã xuống đất trong những hình ảnh gây sốc.
|
Hậu vệ Celtic, Julian Araujo cũng xuất hiện trong một tình huống va chạm khi một CĐV Rangers tràn xuống sân. Cầu thủ này trước đó đã chạy về phía khu khán đài của CĐV Celtic để ăn mừng sau chiến thắng.
|
Cảnh sát Scotland xác nhận thực hiện một số vụ bắt giữ và đang phối hợp với hai CLB cùng SFA để tiến hành điều tra. Nhà chức trách cho biết nhiều người tham gia gây rối mang theo vật dụng có thể gây thương tích, khiến cả cảnh sát lẫn khán giả bị thương.
|
Sự cố cũng làm dấy lên lo ngại về tương lai của việc phân bổ vé cho CĐV đội khách trong các trận Old Firm. Trận đấu vừa qua là lần đầu kể từ năm 2018 khán đài Broomloan Road có khoảng 7.500 CĐV Celtic, nhưng cảnh bạo lực có thể khiến quy định này bị xem xét lại.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...