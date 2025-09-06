Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh báo triều cường Rằm tháng Bảy ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 6/9/2025 18:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đỉnh triều cường tại TP.HCM được dự báo sẽ xuất hiện ngày 9 và 10/9 (18, 19/7 âm lịch). Tại trạm Phú An sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè kênh Đồng Điền, mực nước có thể đạt 1,5-1,58 m.

Sáng 6/9, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đã phát đi thông tin cảnh báo triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn. Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn lên chậm và còn ở mức thấp. Đến 7h ngày 6/9, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại các trạm trên sông Sài Gòn đều ở mức dưới báo động I.

Đỉnh triều cường tại TP.HCM được dự báo sẽ xuất hiện trong hai ngày 9 và 10/9 (18 và 19/7 âm lịch). Ảnh tư liệu minh họa: Hữu Huy.

Dự báo, mực nước tại hầu hết trạm trên hệ thống sông Sài Gòn sẽ lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Bảy (âm lịch) đạt đỉnh vào ngày 9-10/9 (tức 18-19/7 âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), đỉnh triều có thể đạt 1,5-1,58 m (từ mức báo động II đến III), xuất hiện trong khoảng 5-7h và 16-18h. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều được dự báo 1,55-1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III khoảng 0,05 m. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông. Mức độ rủi ro thiên tai trên khu vực sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phát đi cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai. Theo đó, lúc 15h ngày 5/9, mực nước tại trạm Tà Lài ghi nhận 112,26 m, cao hơn báo động I khoảng 0,26 m.

Trong 24h tới, mực nước tại khu vực này dự báo tiếp tục biến đổi chậm, dao động ở mức báo động I đến báo động II. Nguy cơ mưa lớn kết hợp lũ có thể gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối tại các vùng trũng thấp thuộc xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Định Quán và khu vực lân cận.

Mức độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai được xác định ở cấp 1. Các hiện tượng ngập úng cục bộ, sạt lở bờ sông có khả năng ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh trong khu vực.

Pháo hoa dịp 2/9 tại TP.HCM chịu ảnh hưởng từ cơn mưa lớn Mưa lớn trước thời điểm khai hỏa khiến nhiều người dân TP.HCM không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn pháo hoa mừng Quốc khánh.

Xe tải mắc kẹt 3 ngày ở điểm ngập úng tại Hà Nội

Hà Nội dứt mưa được hai ngày, song khu vực cầu Ngà (gần đường 70 giao Đại lộ Thăng Long, Hà Nội) trong chiều 29/8 vẫn còn ngập sâu, khiến nhiều phương tiện chết máy giữa đường.

19:58 29/8/2025

Mang chậu ra giữa đường bắt cá sau hai ngày mưa ngập ở Hà Nội

Hà Nội dứt mưa được hai ngày, song đường Võ Chí Công trong sáng 29/8 vẫn còn nhiều vị trí ngập úng, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

16:16 29/8/2025

Mưa kéo dài, đường phố TP.HCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy

Sáng 21/8, nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập úng sau trận mưa dông dài từ rạng sáng, khiến hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn.

11:30 21/8/2025

