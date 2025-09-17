Cảng Hodeida trúng đòn không kích Israel, nhiều người thương vong

Căng thẳng tại Yemen leo thang khi Israel không kích cảng Hodeida, phá hủy cơ sở quân sự của Houthi và cảnh báo nhóm này trả giá nặng nếu tiếp tục tấn công.

Lửa bùng lên sau các cuộc không kích vào thành phố cảng Hodeidah, Yemen, ngày 20/7/2024. Ảnh: Ansarullah Media Centre.

Ngày 16/9, Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cảng Hodeida do lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen, nhắm vào các cơ sở hạ tầng được nhóm này sử dụng, theo tuyên bố từ phía Israel. Lực lượng Houthi sau đó cho biết khu vực cảng đã hứng chịu khoảng một chục đợt tấn công.

Truyền hình al-Masirah của Houthi đưa tin: “12 cuộc không kích của kẻ thù Israel nhắm vào cảng Hodeida”.

Trong bối cảnh leo thang căng thẳng, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi. Tháng trước, chiến dịch của Israel khiến thủ tướng Houthi và gần một nửa nội các của ông thiệt mạng, đồng thời để lại nhiều người chết trong các đợt không kích tuần trước, chủ yếu nhắm vào các cơ sở truyền thông quân sự của nhóm này, theo Al Arabia.

Người phát ngôn quân sự Houthi, Yahya Saree, khẳng định hệ thống phòng không của nhóm “đang đối phó với các máy bay của Israel thực hiện hành vi tấn công vào đất nước chúng tôi”.

Được biết, các cuộc không kích của Israel nhắm vào cơ sở truyền thông quân sự của lực lượng Houthi tại Sanaa và nhiều mục tiêu khác ở tỉnh Jawf ngày 17/9, khiến 46 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương, theo thông báo từ nhóm này.

Phía Israel cho biết các cuộc không kích nhằm vào “cơ sở hạ tầng quân sự thuộc chế độ khủng bố Houthi tại cảng Hodeida”. Quân đội Israel cáo buộc Houthi sử dụng cảng này “để vận chuyển vũ khí do Iran cung cấp, nhằm thực hiện các cuộc tấn công chống lại Nhà nước Israel và các đồng minh”.

Trước đó, phát ngôn viên quân đội Israel bằng tiếng Ả Rập, Avichay Adraee, đã cảnh báo các cuộc tấn công, nhấn mạnh đây là phản ứng trước hoạt động quân sự của Houthi và kêu gọi “mọi người tại cảng Hodeida và các tàu neo đậu rời khỏi khu vực.”

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cũng đăng tải trên X rằng Houthi “sẽ tiếp tục hứng chịu các đòn giáng và trả giá đắt nếu cố tấn công Nhà nước Israel.”

Kể từ khi chiến tranh Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, Houthi nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel, tuyên bố ủng hộ người Palestine. Đáp lại, Israel thực hiện các đợt không kích trả đũa tại Yemen, chủ yếu nhắm vào hạ tầng như cảng, trạm điện và sân bay quốc tế ở Sanaa.

Trước đó, vào tháng 8, không kích gần Sanaa khiến thủ tướng Houthi Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, 9 bộ trưởng và 2 quan chức nội các thiệt mạng. Đây là vụ ám sát quan chức Houthi có quy mô lớn nhất trong gần hai năm xung đột với Israel liên quan đến chiến tranh Gaza.