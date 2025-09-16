Israel tràn vào Gaza

Israel khởi động tấn công trên bộ tại Thành phố Gaza với mục tiêu chiếm đóng khu vực này trong lúc Ủy ban Liên Hợp Quốc lần đầu kết luận nước này phạm “4 hành vi diệt chủng” và cảnh báo nguy cơ nhân đạo nghiêm trọng.

Các đơn vị pháo binh cơ động của Israel triển khai gần biên giới Israel - Gaza, tại Israel, ngày 16/9. Ảnh: Reuters.

Theo Axios, truyền thông Palestine cho biết tối 15/9, máy bay Israel đã dội bom dữ dội xuống Gaza, ngay sau đó xe tăng nước này tràn vào thành phố với mục tiêu chiếm đóng khu vực này.

Điều đáng chú ý là chiến dịch được triển khai trái với khuyến nghị trước đó của nhiều quan chức an ninh cấp cao Israel. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), giám đốc Mossad, Shin Bet và tình báo quân đội đều từng cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng một cuộc tấn công trên bộ có thể khiến con tin Israel gặp nguy hiểm, gây tổn thất nặng nề cho binh sĩ, buộc Tel Aviv phải áp đặt chế độ kiểm soát quân sự tại Gaza, và ngay cả như vậy cũng khó có thể xóa sổ Hamas hoàn toàn.

Ngày 16/9, trong báo cáo dài 72 trang vừa công bố, Ủy ban điều tra do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập xác định Israel đã “thực hiện bốn hành vi diệt chủng” kể từ sau vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, gồm: sát hại dân thường Palestine, gây “tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần”, “cố ý áp đặt điều kiện sống nhằm hủy diệt một phần hoặc toàn bộ cộng đồng” và “áp đặt các biện pháp ngăn ngừa sinh đẻ”.

Báo cáo gọi đây là “kết luận mang tính thẩm quyền cao nhất từ trước đến nay” của Liên Hợp Quốc về vấn đề này, theo CNN.

Phía Israel lập tức bác bỏ mạnh mẽ. “Israel kiên quyết phủ nhận báo cáo sai lệch và kêu gọi giải tán ngay Ủy ban điều tra”, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố, cáo buộc tài liệu trên “hoàn toàn dựa vào những luận điệu sai trái của Hamas”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong phát biểu tại tòa án, nơi ông đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng, khẳng định: “Chúng tôi đã bắt đầu một chiến dịch dữ dội tại Gaza. Nhà nước Israel đang ở giai đoạn quyết định của cuộc chiến này”.

Trước đó, vào ngày 15/9, truyền thông Palestine cho biết các máy bay chiến đấu Israel đã liên tục tấn công thành phố Gaza, phối hợp với pháo kích và đạn bom từ máy bay không người lái.

Hãng tin AFP dẫn lời các nhân chứng mô tả tình hình tại thành phố này sáng 16/9 với "các cuộc ném bom dữ dội, liên tục", san phẳng nhà cửa và khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Quân đội Israel đồng thời kêu gọi người dân thành phố Gaza sơ tán ngay lập tức, khuyến cáo đi theo tuyến đường Al-Rashid về phía nam “bằng phương tiện hoặc đi bộ” để bảo đảm an toàn.

IDF cho biết đã “phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas” tại thành phố này - nơi LHQ cảnh báo có khoảng 1 triệu người Palestine đang sinh sống và đứng trước nguy cơ bị cưỡng bức di dời.

Theo Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Daniel Meron, mục tiêu của chiến dịch là “xóa bỏ năng lực quân sự và quyền cai trị của Hamas ở Gaza, ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, giải cứu 48 con tin Israel và tái định hình cơ cấu an ninh, quản trị tại Gaza”.

Trong khi đó, hệ thống y tế tại miền Bắc Gaza đang trên bờ sụp đổ. Bộ Y tế Gaza khẩn cấp kêu gọi viện trợ thuốc men và thiết bị cứu chữa cho các bệnh viện trong tình trạng “cạn kiệt nghiêm trọng”.

Giám đốc Bệnh viện Al-Shifa, bác sĩ Muhammad Abu Salmiya, cảnh báo hàng chục trẻ sơ sinh sinh non đang nguy kịch: “Chúng tôi phải đặt 6 trẻ vào chung một lồng ấp. Không còn nơi nào khác để chuyển các bé trong Gaza”.

Các tổ chức nhân đạo như Medical Aid for Palestinians (MAP) cho biết vẫn duy trì hoạt động cứu trợ “dù điều kiện ngày càng nguy hiểm” với nguy cơ trúng bom và cưỡng bức di dời.

Hiệp hội Y tế Cộng đồng Abdel Shafi (ACHA) - đối tác của MAP - đã buộc phải ngừng hoạt động trụ sở chính tại Gaza City sau khi nhận tối hậu thư 48 giờ từ phía Israel yêu cầu sơ tán cùng trang thiết bị y tế, trong đó có một trong hai máy chụp CT hiếm hoi tại thành phố.