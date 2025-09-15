Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Israel dồn dập tấn công Gaza

  • Thứ hai, 15/9/2025 12:23 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Các lực lượng Israel đã phá hủy ít nhất 30 tòa nhà dân cư ở Thành phố Gaza và buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. THX/TTXVN.

Theo hãng tin AFP, Israel tuyên bố họ có kế hoạch chiếm giữ Thành phố Gaza như một phần trong mục tiêu đã tuyên bố là tiêu diệt Phong trào Hồi giáo Hamas và đã tăng cường tấn công vào khu vực mà Israel coi là thành trì cuối cùng của nhóm này.

Giới lãnh đạo chính trị của Hamas, vốn tham gia vào các cuộc đàm phán bị gián đoạn về một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin, đã bị Israel nhắm mục tiêu trong một cuộc không kích tại Doha (Qatar) ngày 9/9. Cuộc tấn công đã vấp phải sự lên án rộng rãi từ cộng đồng quốc tế.

Trong ngày 15/9, Qatar sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Arab - Hồi giáo để thảo luận về các động thái tiếp theo. Ngoại trưởng Rubio cho biết Washington muốn thảo luận về cách giải cứu 48 con tin còn đang bị giam giữ ở Dải Gaza và khôi phục khu vực Dải Gaza. Chỉ có 20 người được cho là còn sống trong số con tin đang giam giữ.

"Chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Chúng tôi sẽ gặp giới lãnh đạo Israel. Chúng tôi sẽ thảo luận về tương lai", Ngoại trưởng Rubio nói trước khi lên đường đến Israel trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày.

Tại đây, Ngoại trưởng Rubio đã đến thăm địa điểm cầu nguyện của người Do Thái ở Bức tường phía Tây tại Jerusalem. Ông dự kiến hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Các quan chức Mỹ miêu tả cuộc không kích ngày 9/9 nhằm vào các thành viên Hamas tại Qatar, một đồng minh thân cận của Mỹ, là hành động leo thang đơn phương, không phục vụ lợi ích của cả Mỹ lẫn Israel. Sau đó, Ngoại trưởng Rubio và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani vào ngày 12/9 tại New York.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Netanyahu đã ký một thỏa thuận nhằm thúc đẩy kế hoạch mở rộng khu định cư, cắt ngang qua vùng Bờ Tây – nơi người Palestine muốn thành lập nhà nước của mình, một động thái mà Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cảnh báo sẽ làm suy yếu Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian, vốn đã bình thường hóa quan hệ giữa UAE và Israel.

Các cơ quan viện trợ cho biết việc Israel chiếm đóng Thành phố Gaza sẽ là một thảm họa đối với một bộ phận dân cư vốn đã phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng lan rộng.

Cơ quan y tế vùng lãnh thổ này ngày 14/9 cho biết trong 24 giờ qua, đã có thêm hai người Palestine chết vì suy dinh dưỡng, nâng tổng số người chết trong nạn đói ở Gaza lên ít nhất 422 người, trong đó có 145 trẻ em. Israel, vốn đã chặn toàn bộ lương thực vào Gaza trong 11 tuần hồi đầu năm nay, đã cho phép thêm hàng viện trợ vào vùng đất này kể từ cuối tháng 7 để ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực. Tuy nhiên, Liên hợp quốc cho rằng những nỗ lực này cần phải triển khai thêm nhiều hơn nữa.

Israel cho biết họ muốn dân thường rời khỏi Thành phố Gaza trước khi triển khai thêm lực lượng bộ binh. Ước tính hàng chục nghìn người đã rời đi nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn người ở lại khu vực.

Lực lượng quân đội Israel đã hoạt động bên trong ít nhất bốn vùng ngoại ô phía Đông trong nhiều tuần, biến hầu hết ít nhất ba vùng trong số đó thành vùng đất hoang. Họ đang tiến gần đến khu vực trung tâm và phía Tây của vùng lãnh thổ - nơi phần lớn người dân sơ tán đang trú ẩn.

Nhiều người Palestine cho biết họ không muốn rời đi vì cho rằng ở phía Nam - những nơi mà Israel chỉ định là khu vực nhân đạo - không có đủ chỗ hoặc an toàn.

"Các cuộc oanh tạc tăng cường ở khắp mọi nơi và lều trại của chúng tôi đều bị phá hủy, hơn hai mươi gia đình, chúng tôi không biết phải đi đâu", Musbah al-Kafarna, một trong những người di tản tại Thành phố Gaza, cho biết.

Israel thông báo nước này đã hoàn thành năm đợt không kích vào Thành phố Gaza trong tuần qua, nhắm vào hơn 500 địa điểm, bao gồm các địa điểm trinh sát và bắn tỉa của Hamas, các tòa nhà có đường hầm và kho vũ khí.

Các quan chức địa phương, không tách biệt số thương vong giữa phiến quân và dân thường, cho biết ít nhất 45 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel trên khắp khu vực này trong ngày 14/9, hầu hết là ở Thành phố Gaza.

Hamas cho biết lực lượng Israel đã phá hủy ít nhất 1.600 tòa nhà dân cư và 13.000 lều trại kể từ ngày 11/8. Theo chính quyền địa phương, chiến dịch kéo dài gần hai năm của Israel nhằm vào Hamas đã khiến hơn 64.000 người thiệt mạng ở Gaza.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-don-dap-tan-cong-gaza-giua-luc-ngoai-truong-my-toi-trung-dong-20250915084608326.htm

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

xung đột Trung Đông Donald Trump Israel Palestine Mỹ Liên Hợp Quốc Trung Đông Israel Hamas Palestine Ngoại trưởng Mỹ

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

