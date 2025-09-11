Israel sẽ truy kích Hamas đến cùng

Israel tuyên bố sẽ truy kích Hamas ở bất kỳ đâu, ngay cả ngoài Trung Đông, sau vụ không kích thủ đô Doha khiến Qatar nổi giận.

Một tòa nhà bị hư hại ở Doha sau cuộc tấn công của Israel vào các nhà lãnh đạo Hamas ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

Israel khẳng định sẽ “hành động chống lại kẻ thù ở mọi nơi” sau vụ không kích nhằm vào ban lãnh đạo chính trị Hamas tại Qatar, bất chấp làn sóng lên án quốc tế và sự phản đối công khai từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại Washington, ông Trump nói ông “rất không hài lòng với mọi khía cạnh” của vụ tấn công hôm 9/9 tại Qatar - một đồng minh then chốt của Mỹ ở vùng Vịnh - khiến 6 người thiệt mạng và làm xung đột giữa Israel và Hamas thêm căng thẳng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 10/9 tuyên bố: “Chính sách an ninh của Israel rất rõ ràng - cánh tay dài của chúng tôi sẽ tấn công kẻ thù ở bất cứ đâu. Không nơi nào là chỗ ẩn náu cho chúng”.

“Chúng tôi đã gửi thông điệp tới khủng bố, dù chúng ở đâu… Israel sẽ truy đuổi và tiêu diệt những kẻ đe dọa sự tồn tại của chúng tôi”, ông Yechiel Leiter, Đại sứ Israel tại Mỹ, cũng nhấn mạnh trong bài phát biểu tại khu phức hợp Quốc hội Mỹ hôm 10/9, theo Reuters.

Theo một quan chức Israel, mục tiêu của vụ tấn công - diễn ra đúng lúc Qatar đang thúc ép Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn ở Gaza - bao gồm Khalil al-Hayya, trưởng đoàn đàm phán của Hamas, và Zaher Jabarin, thành viên cấp cao trong bộ chính trị của nhóm này.

Ông Katz nhấn mạnh nếu Hamas không chấp nhận các điều kiện kết thúc chiến tranh, trong đó có việc đầu hàng và trả tự do toàn bộ con tin còn lại, thì “chúng sẽ bị tiêu diệt và Gaza cũng sẽ bị xóa sổ”, Financial Times cho biết.

Chính quyền Trump cho biết đã thông báo cho Qatar sau khi được quân đội Mỹ báo tin về vụ tấn công sắp xảy ra, song từ chối tiết lộ liệu Israel có thông báo trước hay không.

Qatar - một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng hàng đầu - cũng là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông.

Nhà Trắng, vốn đang hợp tác cùng Qatar thúc đẩy ngừng bắn, lên án gay gắt hành động của Tel Aviv. Tuy nhiên, Washington vẫn nhấn mạnh “loại bỏ Hamas là mục tiêu chính đáng”.

Khoảnh khắc Israel không kích Hamas tại Doha Đoạn video từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc một cuộc không kích của Israel đánh trúng tòa nhà ở Doha, trong vụ tấn công nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar ngày 9/9.

Qatar, nơi đặt văn phòng chính trị Hamas hơn một thập kỷ qua, gọi đây là “hành động hèn nhát” và cho biết chỉ nhận được cảnh báo từ Mỹ khi các đợt tấn công đã bắt đầu.

Doha cho biết loạt không kích nhắm vào khu dân cư nơi có nhà riêng và văn phòng của lãnh đạo Hamas, khiến một sĩ quan an ninh Qatar thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Một quan chức Hamas nói với Al Jazeera rằng al-Hayya và Jabarin đã sống sót. Nhóm này khẳng định 5 thành viên thiệt mạng, trong đó có con trai của al-Hayya và một đồng sự thân cận.

“Hành động nhắm vào phái đoàn đàm phán, ngay khi đề xuất ngừng bắn mới nhất của Tổng thống Trump đang được bàn thảo, cho thấy rõ ràng Thủ tướng Netanyahu và chính phủ Israel không hề muốn đạt được thỏa thuận nào”, Hamas tuyên bố.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani cho biết ông Trump đã “khẳng định đoàn kết” với Doha và kêu gọi nước này tiếp tục nỗ lực trung gian để chấm dứt chiến tranh.

Sheikh Tamim chỉ trích vụ tấn công là “tội ác liều lĩnh” và cáo buộc Israel theo đuổi “chính sách hiếu chiến, đe dọa an ninh khu vực và cản trở nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao bền vững”.

Được biết, khu West Bay - nơi đặt văn phòng Hamas và nhà riêng của nhiều quan chức - vốn là trung tâm thương mại, dân cư cao cấp và có đông người nước ngoài sinh sống.