Thế giới

Canada 'tất tay' trước áp lực thương mại từ Mỹ

  • Thứ tư, 5/11/2025 08:38 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 4/11 đã quyết định mở rộng quy mô chi tiêu lên hàng trăm tỷ USD nhằm ứng phó rạn nứt thương mại với Mỹ, bất chấp thâm hụt ngân sách tăng vọt.

Thâm hụt ngân sách của Canada trong năm tài khóa 2025/2026 dự kiến tăng hơn gấp đôi, đạt 55,6 tỷ USD, theo bản dự toán ngân sách ban đầu Thủ tướng Mark Carney công bố hôm 4/11 (giờ địa phương). Đây là phản ứng tài khóa mạnh mẽ nhất của Ottawa nhằm đối phó làn sóng thuế quan từ Mỹ, theo Reuters.

Các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với thép, ôtô và gỗ đã giáng đòn nặng nề vào những ngành trụ cột của nền kinh tế Canada. Trước tình hình đó, chính quyền Thủ tướng Carney lựa chọn bơm hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng, quốc phòng, nhà ở và năng suất, đồng thời nới lỏng một số biện pháp thuế và thương mại để duy trì quan hệ với Washington.

“Để vượt qua cơn bão bất định này, chúng ta sẽ không hạ buồm mà sẽ giương buồm để đón làn gió thay đổi”, Bộ trưởng Tài chính François-Philippe Champagne phát biểu trước Quốc hội.

kinh te Canada anh 1

Thủ tướng Canada Mark Carney (phải) và Bộ trưởng Tài chính François-Philippe Champagne trong buổi công bố dự thảo ngân sách ban đầu hôm 4/11 ở Ottawa, Canada. Ảnh: Reuters.

Ông Champagne cũng cho biết ngân sách mới sẽ đầu tư hơn 198,8 tỷ USD trong 5 năm tới, trong đó 82 tỷ USD dành cho hạ tầng và 78,1 tỷ USD cho quá trình thúc đẩy gia tăng năng suất.

Bản dự toán Thủ tướng Carney công bố cũng cho thấy tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP của Canada sẽ tăng từ 1,2% lên 2,5% trong năm 2026, nhưng chính phủ đặt mục tiêu giảm dần xuống còn 1,5% vào năm 2031.

“Chúng ta có thể cắt giảm chi tiêu và chờ đợi song việc đó sẽ hy sinh đầu tư và các chương trình xã hội”, ông Champagne nói thêm, nhấn mạnh ưu tiên “đầu tư có trách nhiệm” thay vì thắt chặt chi tiêu.

Đại Hoàng

