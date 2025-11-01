Thủ tướng Canada xin lỗi ông Trump

Thủ tướng Carney cho biết đã xin lỗi ông Trump về một quảng cáo phản đối thuế quan, đồng thời yêu cầu Thủ hiến Ontario Doug Ford ngừng phát sóng clip này.

Thủ tướng Canada Mark Carney tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc ngày 1/11, Thủ tướng Canada Mark Carney nói rằng lời xin lỗi được đưa ra trong cuộc gặp riêng với ông Trump tại buổi tiệc do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì tối hôm 29/10, theo Reuters.

“Tôi đã xin lỗi Tổng thống Trump”, ông Carney xác nhận, trùng khớp với phát biểu trước đó của ông Trump hôm 31/10.

Carney cũng xác nhận ông đã xem xét đoạn quảng cáo cùng Ford trước khi phát sóng, nhưng phản đối việc phát hành.

“Tôi đã nói với ông Ford rằng tôi không muốn quảng cáo này được công bố”, ông nói.

Đoạn quảng cáo do Doug Ford - chính trị gia thuộc đảng Bảo thủ, thường được so sánh với Trump - ủy quyền sản xuất, trong đó trích lại phát biểu nổi tiếng của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, người từng cảnh báo rằng thuế quan sẽ dẫn đến chiến tranh thương mại và khủng hoảng kinh tế.

Phản ứng trước quảng cáo, Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Canada, đồng thời đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại song phương.

Trước khi rời Hàn Quốc đầu tuần này, ông Trump cho biết mình đã có “một cuộc trò chuyện rất dễ chịu” với Carney tại bữa tiệc, song không tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định rằng Mỹ và Canada sẽ chưa nối lại đàm phán thương mại.

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Canada Mark Carney , Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và một số nhà lãnh đạo tham dự bữa tối dành cho các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì tại Gyeongju (Hàn Quốc) ngày 29/10. Ảnh: Reuters.

Bên lề hội nghị, ông Carney cho biết cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 31/10 đã trở thành “bước ngoặt” trong quan hệ Canada - Trung Quốc sau nhiều năm căng thẳng. Lần gặp chính thức gần nhất giữa lãnh đạo hai nước diễn ra từ năm 2017, khi cựu Thủ tướng Justin Trudeau chỉ có cuộc trao đổi ngắn với ông Tập tại San Francisco.

Trong những năm gần đây, quan hệ song phương rơi vào khủng hoảng khi một số công dân Canada bị giam giữ hoặc xử tử tại Trung Quốc, trong khi cơ quan an ninh Canada kết luận Bắc Kinh đã can thiệp vào ít nhất hai cuộc bầu cử liên bang.

Carney cho biết ông đã nêu vấn đề can thiệp nước ngoài cùng nhiều chủ đề khác trong cuộc thảo luận với ông Tập.

Ông nhấn mạnh chuyến công du châu Á lần này là một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc của Canada vào Mỹ.

“Điều đó không thể thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng chúng tôi đang tiến rất nhanh”, Thủ tướng Carney khẳng định.