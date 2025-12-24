Cần Thơ duyệt nhiệm vụ quy hoạch siêu đô thị hơn 6 tỷ USD

UBND TP Cần Thơ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong quy mô gần 3.000 ha, dân số khoảng 300.000 người, tổng vốn đầu tư dự kiến 6,2 tỷ USD.

Một phần TP Cần Thơ. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu và Thạnh Hòa, với ranh giới lần lượt giáp các xã tương ứng ở bốn hướng.

Theo quyết định, khu đô thị có quy mô diện tích khoảng 2.945 ha, dân số dự kiến khoảng 300.000 người. Sau khi hoàn thành, nơi đây được định hướng trở thành khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí mang tính trải nghiệm, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf, khu sự kiện - lễ hội... để hình thành điểm đến du lịch đặc sắc của thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức lập quy hoạch theo nội dung nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Vingroup về dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến 6,2 tỷ USD , tổng diện tích 2.945 ha.

Các hạng mục chính của dự án gồm khu công viên nước, khu công viên giải trí cảm giác mạnh, khu phố đi bộ ẩm thực và chợ nổi Mekong, khu làng - bảo tàng Mekong, sân khấu thực cảnh Mekong, sân golf 36 lỗ, trung tâm điều dưỡng - dưỡng lão, đại học nghệ thuật, khu nhà vườn - kết hợp vườn cây ăn trái...

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Vingroup cho biết doanh nghiệp quan tâm đến khu đô thị do phù hợp với định hướng phát triển của tập đoàn. Đồng thời, đây cũng là dự án có vị trí thuận lợi về giao thông thủy bộ. Đại diện Vingroup đề nghị các sở, ngành của tỉnh Hậu Giang hoàn tất các thủ tục để đến năm 2027 chính thức đầu tư dự án.

Đến tháng 8 năm nay, lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp tục làm việc với Vingroup và CTCP Tư vấn và Đầu tư TMG Việt Nam để nghe báo cáo về dự án. Tại đây, các doanh nghiệp kiến nghị TP Cần Thơ sớm điều chỉnh chủ trương lập quy hoạch phân khu phù hợp quy định pháp luật mới, đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt quy hoạch và làm rõ hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Trong bối cảnh sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng từ ngày 1/7, TP Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò đầu mối hành chính, kinh tế và giao thương quốc tế. Việc thúc đẩy các dự án quy mô lớn như Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố mở rộng.