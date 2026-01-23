Cẩn thận khi chơi 'siêu phẩm' game mới Arknights: Endfield

Nhiều người chơi Arknights: Endfield “tá hỏa” khi tài khoản bất ngờ bị trừ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD không rõ lý do.

Nhiều người chơi Arknights: Endfield đã bị trừ "oan" hàng nghìn USD. Ảnh: Sanmay/ Beebom.

Hôm 22/01, siêu phẩm được mong đợi nhất đầu năm nay - Arknights: Endfield chính thức trình làng. Là hậu bản của thương hiệu thủ thành đình đám Arknights, Endfield đã rũ bỏ lối chơi cũ để chuyển mình thành một tựa game nhập vai hành động thế giới mở (open-world RPG) kết hợp xây dựng căn cứ đặc sắc.

Trước khi ra mắt, trò chơi đã ghi nhận con số kỷ lục với hơn 35 triệu lượt đăng ký sớm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, sức nóng của game cũng không hề kém cạnh. Chỉ sau gần một ngày ra mắt, tựa game đã thu về hơn 100.000 lượt tải xuống và hơn 1.000 lượt đánh giá tích cực.

Các hội nhóm người chơi Arknights trên mạng xã hội hoạt động rất sôi nổi, hàng nghìn game thủ đã túc trực chờ đợi khoảnh khắc máy chủ mở cửa để trải nghiệm game. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì một sự cố chấn động đã xảy ra.

Ngay sau khi game vận hành, thay vì bàn luận về lối chơi hay nhân vật, cộng đồng quốc tế và Việt Nam lại tràn ngập những bài đăng cầu cứu. Nhiều người chơi phản ánh rằng tài khoản PayPal của họ, sau khi liên kết với game để nạp tiền, đã liên tục bị trừ những khoản phí lạ.

Điều đáng nói là số tiền bị trừ không hề nhỏ. Có những game thủ báo cáo bị mất hàng trăm USD, thậm chí một số trường hợp đã ghi nhận con số lên đến hơn 1.500 USD (khoảng gần 40 triệu đồng). Các giao dịch này xuất hiện dưới nhiều loại tiền tệ khác nhau như USD, CAD, Euro và Yên Nhật, cho thấy đây là một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống thanh toán hoặc bảo mật của trò chơi.

Cập nhật chính thức của nhà phát triển game trên nền tảng X.

Sự việc trở nên bùng nổ khi một chủ đề trên diễn đàn Reddit thuộc cộng đồng r/gachagaming trở thành tâm điểm chú ý. Với tiêu đề "Arknights: Endfield is refunding all purchases" (Arknights: Endfield đang hoàn tiền cho tất cả các giao dịch mua hàng) bài viết đã nhanh chóng thu hút hơn 1.400 lượt tương tác và gần 600 lượt thảo luận sôi nổi.

Bài viết này cho biết Hypergryph - nhà phát triển của game đã bắt đầu nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề và đang tiến hành hoàn tiền (refund) cho những người dùng bị ảnh hưởng.

Trong thời điểm hiện tại, các chuyên gia khuyến cáo người chơi nên lập tức ngắt kết nối tài khoản PayPal hoặc thẻ tín dụng khỏi hệ thống thanh toán của game nếu đã lỡ liên kết trước đó để đảm bảo an toàn.

Song song với đó, game thủ cần chủ động kiểm tra kỹ lịch sử giao dịch ngân hàng cũng như ví điện tử trong vòng 24-48 giờ qua nhằm phát hiện kịp thời các khoản chi phí bất thường.

Hiện tại, sự cố này chủ yếu xảy ra những người liên kết tài khoản PayPal với game Arknights: Endfield, trong khi người chơi liên kết bằng thẻ tín dụng thì không bị ảnh hưởng. Dù vậy, để bảo vệ tài sản cá nhân, người chơi vẫn nên tạm dừng mọi hoạt động giao dịch trong game cho đến khi nhà phát triển đưa ra thông báo chính thức và xác nhận lỗ hổng này đã được khắc phục hoàn toàn.