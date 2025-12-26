Cận cảnh VinFast EC Van, xe chở hàng điện giá 285 triệu đồng

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.767 x 1.680 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm. Xe có tải trọng lên đến 600 kg.

Xe được trang bị mâm kích thước 14 inch. Phía trước được trang bị hệ thống phanh đĩa trước, phía sau là phanh tang trống cùng công nghệ chống bó cứng phanh (ABS).

Các trang bị bên trong khoang lái được bố trí tối giản. Nổi bật sau vô lăng là màn hình hiển thị thông tin lái cỡ nhỏ. Trung tâm bảng táp lô là loạt phím vật lý điều chỉnh chức năng.

Xe được trang bị motor điện cho công suất 30 kW, tương đương khoảng 40 mã lực, mô men xoắn cực đại 110 Nm, cho tốc độ tối đa 75 km/h. Nhờ gói pin với dung lượng khả dụng 17 kWh, EC Van có thể di chuyển tối đa 150 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.

Xe được bán với giá 285 triệu đồng. Đây có thể xem là đại diện mạnh dự kiến gây bão ở nhóm xe tải van 600 kg, cạnh tranh cùng đối thủ vừa xuất hiện là Suzuki Eeco.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

