Cận cảnh VinFast EC Van, xe chở hàng điện giá 285 triệu đồng

  • Thứ sáu, 26/12/2025 13:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếc tải van thuần điện của VinFast có thiết kế tối giản, dự kiến gây sốt ở phân khúc xe chở hàng cỡ 600 kg.

VinFast EC Van là mẫu ôtô tải chở hàng thuần điện đầu tiên được trang bị động cơ thuần điện với giá 285 triệu đồng.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.767 x 1.680 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm. Xe có tải trọng lên đến 600 kg.

Đầu xe mang thiết kế đơn giản với logo cánh chim đặc trưng chạy ngang đầu xe.

Đuôi xe vuông vức với cặp đèn dạng dọc. Logo thương hiệu đặt ở trung tâm ở phần đuôi.

Cốp xe dung tích chứa hàng lên đến 2.600 lít, phù hợp để chở hàng hóa đa dụng khu vực nội đô.

Xe được trang bị mâm kích thước 14 inch. Phía trước được trang bị hệ thống phanh đĩa trước, phía sau là phanh tang trống cùng công nghệ chống bó cứng phanh (ABS).
Các trang bị bên trong khoang lái được bố trí tối giản. Nổi bật sau vô lăng là màn hình hiển thị thông tin lái cỡ nhỏ. Trung tâm bảng táp lô là loạt phím vật lý điều chỉnh chức năng.

Xe được trang bị motor điện cho công suất 30 kW, tương đương khoảng 40 mã lực, mô men xoắn cực đại 110 Nm, cho tốc độ tối đa 75 km/h. Nhờ gói pin với dung lượng khả dụng 17 kWh, EC Van có thể di chuyển tối đa 150 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.
Xe được bán với giá 285 triệu đồng. Đây có thể xem là đại diện mạnh dự kiến gây bão ở nhóm xe tải van 600 kg, cạnh tranh cùng đối thủ vừa xuất hiện là Suzuki Eeco.

