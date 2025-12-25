Xe điện Huawei đánh bại Porsche và BMW

Doanh số của riêng Maextro S800 đã tốt hơn tổng thành tích bán hàng của 2 mẫu xe thương hiệu Porsche và BMW cùng phân khúc.

Theo Carscoops, khi Maextro S800 - sản phẩm hợp tác giữa Huawei với JAC - chính thức trình làng mang theo tham vọng thách thức Maybach và Rolls-Royce, đã không có nhiều người tin vào khả năng thành công của mẫu sedan điện.

Sau một năm, Maextro đã thực sự giành được chiến thắng. Kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy Maextro S800 đã trở thành xe bán chạy nhất Trung Quốc trong phân khúc hạng siêu sang, tầm giá trên 100.000 USD .

Các nhà sản xuất ôtô nước ngoài từng là cái tên nắm giữ vị trí dẫn đầu thị trường ôtô hạng sang tại Trung Quốc, tuy nhiên tình hình đang thay đổi nhanh chóng.

Khách hàng Trung Quốc đang có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các thương hiệu nội địa, ngay cả ở phân khúc cao cấp – diễn biến từng được cho là không tưởng ở thời điểm cách đây vài năm.

Báo cáo của Bloomberg cho biết Maextro S800 sở hữu doanh số trong tháng 11 trội hơn tổng lượng bán hàng mà Porsche Panamera và BMW 7-Series có được ở cùng kỳ.

Mẫu sedan điện cỡ lớn của Maextro cũng từng dẫn đầu doanh số phân khúc tại Trung Quốc hồi tháng 9. Maextro S800 cũng bán chạy hơn Mercedes S-Class và biến thể Maybach.

Maextro đã nhận khoảng 18.000 đơn đặt hàng cho S800 chỉ trong 175 ngày kể từ thời điểm ra mắt. Hãng xe hợp tác giữa Huawei và JAC cho biết đang bán khoảng 2.000 xe mỗi tháng, dự định tăng sản lượng lên thành 4.000 xe/tháng.

Giá bán được xem là một trong những thế mạnh của Maextro S800. Chiều dài tổng thể 5.480 mm đặt S800 vào phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, tuy nhiên giá bán của xe chỉ dao động trong khoảng từ 708.000 đến 1,02 triệu NDT (khoảng 100.600- 144.900 USD ).

Để dễ so sánh, BMW 7-Series có giá khởi điểm 919.000 NDT (khoảng 130.000 USD ), Porsche Panamera có giá từ 1,1 triệu NDT (khoảng 156.200 USD ) trong khi Mercedes S-Class có giá 1,47 triệu NDT (khoảng 208.000 USD ).

Bên cạnh giá bán cạnh tranh, Maextro S800 còn thu hút nhờ loạt trang bị trên xe. Cụm 3 màn hình trải khắp táp-lô, máy chiếu 40 inch cho hàng ghế sau, cửa tự động, các nút bấm hiệu ứng pha lê hay trần xe dạng bầu trời sao, gói công nghệ ADAS do Huawei cung cấp là các điểm nhấn của Maextro S800.

Lãnh đạo Huawei chia sẻ Maextro S800 là lần đầu tiên một thương hiệu Trung Quốc thành công thâm nhập thị trường ôtô hạng siêu sang, có giá niêm yết trên 1 triệu NDT. Vị này tin rằng Maextro S800 là điển hình cho cách ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc có thể dẫn đầu bằng công nghệ và sự đổi mới.

Ở chiều hướng ngược lại, Bloomberg cho biết BMW, Mercedes và Audi tiếp tục đánh mất thị phần tại Trung Quốc. Nhóm thương hiệu xe sang của Đức đang chật vật để theo kịp các hãng xe nội địa trên cuộc đua giá cả và tính năng công nghệ.

Thương hiệu YangWang thuộc sở hữu BYD cũng đang nhắm đến trở thành một hãng xe hạng siêu sang, sở hữu các mẫu xe được định giá từ 1 triệu NDT. Hiện, YangWang U8 có giá khởi điểm hơn 1 triệu NDT, xấp xỉ 150.000 USD .