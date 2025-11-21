Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh những chú chó cứu hộ Làng Nủ tìm người mất tích ở Đà Nẵng

  • Thứ sáu, 21/11/2025 10:20 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Những chú cảnh khuyển nổi tiếng dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng từng tham gia cứu hộ tại những điểm nóng Trà Leng, Làng Nủ, đang tích cực tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng tại xã Hùng Sơn, (huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng).

Sáng nay 21/11, công tác tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục được triển khai và đã bước sang ngày thứ 8.

Vụ sạt lở xảy ra vào ngày 14/11 vùi lấp 3 nạn nhân và hiện nay mới tìm được 1 thi thể. Địa hình các lực lượng đang tìm kiếm nguy hiểm hơn cả hiện trường ở thôn Làng Nủ (Lào Cai) và xã Trà Leng (tỉnh Quảng Nam cũ).

Cảnh khuyển tìm hai người mất tích ở Đà Nẵng Những chú cảnh khuyển dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng đang tìm kiếm 2 người bị mất tích trong vụ sạt lở núi tại xã Hùng Sơn (huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng.
tim nguoi mat tich anh 1

Một vệt sườn núi bị khoét nham nhở và những chấm đỏ mặc áo phao là cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Công an xã Hùng Sơn đang đi tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Lê Văn Chương
tim nguoi mat tich anh 2

Cận cảnh vào những chấm nhỏ dưới dòng suối cạn, đó là những thành viên tham gia tìm kiếm hết sức khẩn trương. Ảnh: Lê Văn Chương
tim nguoi mat tich anh 3

Khu vực tìm kiếm nằm cạnh những vách ta luy dựng đứng đầy nguy hiểm. Ảnh: Lê Văn Chương
tim nguoi mat tich anh 4

Một chú chó nghỉ ngơi vài phút sau khi tìm kiếm tại hố bùn nhão và sụt lún. Ảnh: Lê Văn Chương
tim nguoi mat tich anh 5

Ba chú chó Xa Xa, Đốc Ka, Za Lơ luôn phải lội ngập sâu trong bùn lầy. Ảnh: Lê Văn Chương

Tin mới vụ sạt lở khiến 3 người mất tích ở Đà Nẵng

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở núi khiến 3 người mất tích thì nghe tiếng nổ lớn.

11:12 19/11/2025

Tạm dừng tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi ở Đà Nẵng

Trước tình hình thời tiết xấu, lực lượng chức năng phải tạm dừng việc tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng.

13:23 16/11/2025

Đưa cảnh khuyển tìm người mất tích trong vụ sạt lở ở Đà Nẵng

Quân khu 5 cho biết đang phối hợp lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại xã Hùng Sơn, Đà Nẵng, sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để cứu hộ.

12:28 16/11/2025

Lê Văn Chương/Tiền Phong

tìm người mất tích Đà Nẵng Quảng Nam cảnh khuyển Làng Nủ sạt lở Đà Nẵng

