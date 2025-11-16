Đưa cảnh khuyển tìm người mất tích trong vụ sạt lở ở Đà Nẵng

Sáng 16/11, Quân khu 5 cho biết công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại xã Hùng Sơn ( Đà Nẵng ) đang được Quân khu tiếp tục triển khai khẩn trương, với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu.

Nhằm đảm bảo công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất, Đại tá Đỗ Xuân Hùng đã có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để trực tiếp chỉ huy, điều phối lực lượng và phương tiện cứu hộ. Tại đây, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã nghe báo cáo nhanh từ các đơn vị tham gia và trực tiếp khảo sát địa hình phức tạp, nhiều bùn nhão, gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Các cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 vận chuyển vật liệu làm lán trại tạm phục vụ công tác tìm kiếm người mất tích. Lực lượng được huy động bao gồm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị thuộc Quân khu 5, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương.

Đáng chú ý, các chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt cho công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã được tăng cường đến hiện trường.

Với khứu giác nhạy bén, những "chiến binh bốn chân" này đang được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn nhão, nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận.

Bên cạnh việc dùng các phương tiện thông thường, Quân khu 5 đã sử dụng máy bay không người lái (flycam) để khảo sát và khoanh vùng tìm kiếm từ trên cao, nhằm nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian cứu hộ.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 9h30 sáng 14/11 tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), khi một ngọn đồi lớn đổ ập xuống vùi lấp nhiều khu vực, dòng bùn đất kéo dài từ đầu nguồn xuống suối hơn một km.

Vụ việc khiến 3 người dân đi làm rẫy mất tích, gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên thôn), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút (đều trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn). Sạt lở cũng vùi lấp hoàn toàn 5 nhà canh rẫy, gây hư hỏng 200m tuyến đường liên xã, làm thiệt hại khoảng 20 ha lúa nước và hoa màu của người dân. Theo lãnh đạo xã, vụ sạt lở xảy ra hy hữu và bất ngờ, bởi trước đó đã có 3 ngày nắng ráo liên tục, người dân nghĩ đã an toàn nên trở lại nương rẫy thì sạt lở xảy ra.