Đà Nẵng khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người

Xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) tổ chức di dời khẩn cấp 171 hộ với 664 người sau vụ sạt lở núi nghiêm trọng, nghi vùi lấp 3 người dân địa phương.

Mặc dù trời không mưa, tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng, đất đá trút ào ạt như thác đổ, nghi vùi lấp 3 người, 7 xe máy và 3 lán trại.

Liên quan vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng, lãnh đạo Đảng uỷ xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, 3 người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở hiện vẫn mất liên lạc. Để đảm bảo an toàn, xã Hùng Sơn khẩn cấp tổ chức di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong ngày 14/11, cán bộ xã Hùng Sơn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người mất liên lạc nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng nghi 3 nạn nhân gồm: ông Zơ Râm Nhô (công an viên), vợ ông là Bríu Thị Tép và Hốih Zi Nút (cùng trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn).

Vụ sạt lở cũng làm 7 xe máy bị vùi lấp và 3 nhà duông (lán tạm) của người dân bị phá hủy.

Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện các biện pháp “4 tại chỗ” để tìm kiếm người mất tích, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đơn vị đang triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Một Sở Chỉ huy cứu nạn sẽ được thành lập tại hiện trường, do Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo.

Do tình trạng sạt lở còn diễn biến phức tạp, các lực lượng công binh sử dụng thiết bị, máy móc và flycam để khảo sát, chưa thể đưa người vào khu vực sạt lở để tìm kiếm.

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người dân một phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác.

"Thời điểm xảy ra sạt lở, trên địa bàn xã không có mưa. Các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để nắm thiệt hại", Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn Zơrâm Buôn nói.

Công an xã Hùng Sơn cho biết, khu vực sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1 km, với ước tính cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống. Hiện lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận khu vực nghi có người bị vùi lấp do sạt lở vẫn tiếp diễn.