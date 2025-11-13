Ngày 13/11, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký các Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại một số địa phương.

Tuyến Quốc lộ 40B bị sạt lở nặng, tuyến đường nối từ vùng đồng bằng về nhiều khu vực miền núi bị đình trệ hoàn toàn, hàng hóa tiếp tục được vận chuyển bằng sức người. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN.

Ngày 13/11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin: Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn đã ký các Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại một số địa phương.

Cụ thể, Quyết định số 2497/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại kè An Lương, xã Duy Nghĩa; Quyết định số 2496/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại bờ biển phường Hội An Tây.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường có sạt lở trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng thời, các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở, tình hình thiên tai; chủ động huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để kịp thời sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm khi có tình huống, mưa lớn; bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán.

Địa phương cũng tăng cường công tác cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, rà soát chủ động phương án bố trí lực lượng canh gác, đảm bảo an toàn cho người dân; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt trượt để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó...

Tuyến kè An Lương, xã Duy Nghĩa dài hơn 1 cây số, là tuyến kè bảo vệ khu dân cư hơn 200 hộ, đồng thời là tuyến đường mua bán thủy - hải sản của người dân địa phương.

Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua, dòng nước lũ trên sông Thu Bồn chảy cuồn cuộn, cùng với triều cường đánh mạnh đã phá tan tuyến kè này. Lòng bờ kè bị nứt toác, bị khoét sâu thành “hàm ếch”, từng mảng bê tông lớn bị đánh sập, cuốn trôi ra biển.

Hàng nghìn người dân địa phương, lực lượng chức năng và lực lượng vũ trang đã liên tục ngày đêm đắp bao cát để hạn chế sạt lở, bảo vệ bờ kè.

Tuy nhiên, bờ kè An Lương đã bị hư hỏng nặng nề, cần có phương án đầu tư xây dựng lại kiên cố, vững chắc để tiếp tục trở thành “tấm khiên chắn sóng”, bảo vệ làng biển An Lương.

Còn bờ biển tại khối phố Tân Thành (phường Hội An Tây) là một bãi cát trải dài hàng trăm mét, là điểm đến du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam (cũ).

Tuy nhiên, từ năm 2013, do ảnh hưởng của các đợt áp thấp và mưa lớn, bão đã khiến sóng biển dâng cao, “nuốt chửng” hàng trăm khối đất cát ven biển, gây mất an toàn cho nhiều hộ gia đình và hàng quán ven biển.

Từ cuối năm 2024 đến nay, tình trạng sóng biển xâm lấn càng diễn ra mạnh mẽ khi những đợt sóng lớn kết hợp với gió mạnh liên tiếp lấn sâu vào đất liền.

Ủy ban Nhân dân phường Hội An Tây đã tổ chức cắm biển, căng dây cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm tại những khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở tại bờ biển. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã triển khai các giải pháp trước mắt như đắp bao cát, đóng cọc tre để bảo vệ bờ biển nhưng không hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân phường Hội An Tây đã kiến nghị thành phố Đà Nẵng sớm triển khai phương án xây dựng kè chắn sóng, giữ cát để đảm bảo an toàn về lâu dài cho khu vực này...

Khiêng quan tài vượt lũ ở Đà Nẵng Tối 27/10, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), xác nhận clip người dân khiêng quan tài lội qua dòng nước suối chảy xiết trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.