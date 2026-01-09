Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nhiệt độ xuống dưới 0°C tại Tây Nghệ An

  • Thứ sáu, 9/1/2026 10:11 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Rạng sáng 9/1, tại khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (Nghệ An), nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0°C, có thời điểm xuống dưới -5°C, khiến băng giá xuất hiện dày đặc.

Nghe An 0 do C anh 1

Nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0°C, có thời điểm xuống dưới âm 5°C, khiến băng giá xuất hiện dày đặc trên cây cối, thảm cỏ. Ảnh: TTXVN.

Sáng 9/1, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi, cho biết do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) vào ban đêm giảm sâu.

Rạng sáng 9/1, tại khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (thuộc Đồn Biên phòng Na Ngoi, Bộ đội Biên phòng Nghệ An), nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0°C, có thời điểm xuống dưới -5°C, khiến băng giá xuất hiện dày đặc trên cây cối, thảm cỏ tại khu vực xã biên giới này.

Đến khoảng 9h sáng, khi có ánh nắng, lớp băng mới bắt đầu tan dần. Hiện tượng băng giá cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực có độ cao lớn trên địa bàn xã Na Ngoi.

Đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại một số xã vùng cao cũng xuống rất thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ và đời sống của người dân địa phương.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại, giữ ấm cho người và vật nuôi.

Người dân TP.HCM trong sáng lạnh 17 độ C

Nhiều người TP.HCM phải mặc áo ấm, quàng khăn khi ra đường vào sáng sớm nay (9/1) do thời tiết lạnh buốt, nhiệt độ chỉ 17 độ C.

2 giờ trước

Vì sao TP.HCM lạnh xuống 16 độ C?

Nhiệt độ TP.HCM những ngày qua giảm rõ vào ban đêm và rạng sáng, tạo cảm giác se lạnh. Theo chuyên gia, đây là diễn biến quen thuộc của thời tiết mùa khô ở TP.HCM dịp này.

18 giờ trước

TP.HCM lạnh 17°C, hiếm gặp nhiều năm qua

Sáng sớm 9/1, người dân TP.HCM bất ngờ cảm nhận rõ cái lạnh hiếm thấy khi nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm sâu, có nơi chỉ còn khoảng 17°C.

4 giờ trước

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://www.vietnamplus.vn/nhiet-do-xuong-duoi-0c-bang-gia-xuat-hien-tai-mien-tay-nghe-an-post1087421.vnp

Văn Tý/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nghệ An 0 độ C Nghệ An Băng giá Nghệ An Rét Không khí lạnh Rét Nghệ An Nghệ An 0 độ

    Đọc tiếp

    Chay toa nha o phuong Sai Gon hinh anh

    Cháy tòa nhà ở phường Sài Gòn

    3 giờ trước 08:01 9/1/2026

    0

    Một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM) xuất hiện khói dày nghi ngút, thu hút sự chú ý của người dân và người đi đường sáng 9/1.

    Thoi tiet mien Bac nhung ngay toi hinh anh

    Thời tiết miền Bắc những ngày tới

    4 giờ trước 07:05 9/1/2026

    0

    Một tuần tới, miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt rất thấp về đêm và sáng sớm, tăng nhanh vào trưa chiều, chênh lệch ngày đêm lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý