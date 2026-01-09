|
Nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0°C, có thời điểm xuống dưới âm 5°C, khiến băng giá xuất hiện dày đặc trên cây cối, thảm cỏ. Ảnh: TTXVN.
Sáng 9/1, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi, cho biết do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) vào ban đêm giảm sâu.
Rạng sáng 9/1, tại khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (thuộc Đồn Biên phòng Na Ngoi, Bộ đội Biên phòng Nghệ An), nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0°C, có thời điểm xuống dưới -5°C, khiến băng giá xuất hiện dày đặc trên cây cối, thảm cỏ tại khu vực xã biên giới này.
Đến khoảng 9h sáng, khi có ánh nắng, lớp băng mới bắt đầu tan dần. Hiện tượng băng giá cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực có độ cao lớn trên địa bàn xã Na Ngoi.
Đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại một số xã vùng cao cũng xuống rất thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ và đời sống của người dân địa phương.
Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại, giữ ấm cho người và vật nuôi.
