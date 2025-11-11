Hàng nghìn hộ ở Đà Nẵng mất điện sau vụ nổ trụ điện

Chiều tối 10/11, một trụ điện trong Khu công nghiệp Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) bất ngờ phát nổ, gây mất điện diện rộng tại nhiều khu dân cư và doanh nghiệp trong khu vực.

Chiều tối 10/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực trụ điện đầu đường số 4, gần một công ty trong Khu công nghiệp Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) khiến hàng nghìn hộ dân và một số doanh nghiệp bị mất điện.

Trụ điện trong Khu công nghiệp Hòa Khánh bất ngờ bốc cháy.

Theo người dân, khoảng 17h40, trụ điện bất ngờ phát nổ, kèm theo lửa và khói. Ngay sau đó, điện tại khu vực tổ dân phố 83 và chợ Thanh Vinh bị cắt hoàn toàn.

Sự cố khiến một số công ty trong Khu Công nghiệp (KCN) Hòa Khánh phải tạm ngừng sản xuất; nhiều quán ăn, cửa hàng dọc tuyến đường Âu Cơ – đoạn qua chung cư Hòa Khánh và chợ Thanh Vinh bị ảnh hưởng, không thể kinh doanh trong giờ cao điểm buổi tối.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, khống chế vụ cháy. Cùng thời điểm, nhân viên điện lực nhanh chóng có mặt để kiểm tra, khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện cho khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng chữa cháy có mặt để khống chế đám cháy.

Theo Đội Quản lý điện khu vực Liên Chiểu, nguyên nhân ban đầu được xác định do hỏng cầu dao cách ly (thuộc tài sản của khách hàng). Lực lượng điện lực đã tiến hành tách đấu nối phía khách hàng để khôi phục cấp điện cho toàn bộ khu vực vào lúc 19h30. Sau đó, đơn vị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ khách hàng xử lý sự cố nói trên.