Tiểu sử ông Nguyễn Văn Quảng, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

|
Nguyễn Văn Quảng
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Sinh ngày 23/8/1969 tại TP Hải Phòng
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
Tiến sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị
Trước 2012
Phó viện trưởng VKSND TP Hải Phòng
8/2012-10/2014
Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng
10/2014-5/2015
Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, VKSND Tối cao
5/2015-6/2017
Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, VKSND Tối cao tại TP.HCM
6/2017-9/2018
Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), VKSND Tối cao
9/2018-12/2019
Phó viện trưởng VKSND Tối cao
12/2019-10/2020
Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020
22/10/2020 - nay
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
9/2025
Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ
4/11/2025
Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao
10/11/2025
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao