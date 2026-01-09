'Hành trình đỏ' theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu

|
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, trong khuôn khổ "Hành trình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc", ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, cùng đoàn đại biểu các cơ quan báo chí, thông tấn Việt Nam đã đến thăm di tích lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam (trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên) tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
|
Đây là di tích lịch sử quan trọng, gắn liền với các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu. Di tích là một ngôi nhà dân cư có kiến trúc gạch - gỗ, gồm hai dãy nhà ba tầng, được xây dựng vào những năm 1920.
|
Tháng 11/1924, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Moskva đến Quảng Châu, tìm kiếm sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị về mặt tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
|
Đến tháng 6/1925, tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập tổ chức cách mạng đầu tiên của Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, đó là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Từ cuối năm 1925 đến đầu năm 1927, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức 3 khóa lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam tại Quảng Châu, trong đó khóa I và khóa II được tổ chức ngay tại di tích này.
|
Nhiều nhà cách mạng Trung Quốc nổi tiếng như Chu Ân Lai, Trương Thái Lôi, Trần Diên Niên, Bành Phái, Lý Phú Xuân… đã được mời trực tiếp tham gia giảng dạy tại các lớp huấn luyện. Đây cũng là nơi đã đào tạo ra nhiều đội ngũ cán bộ nòng cốt đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, trong đó có các đồng chí tiêu biểu như: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự...
|
Tháng 12/2008, di tích được công bố là Đơn vị Bảo vệ Di tích Văn hóa cấp tỉnh Quảng Đông. Triển lãm mang tên "Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu" giới thiệu một cách hệ thống giai đoạn lịch sử từ tháng 11/1924 đến tháng 5/1927. Nội dung triển lãm phản ánh quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức các lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên Việt Nam, đồng thời xây dựng và vun đắp tình hữu nghị cách mạng sâu sắc giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
|
Khu trưng bày có diện tích 240 m2, tuyến tham quan dài 106 m, với 82 bức ảnh, 154 hiện vật và 6 hạng mục trình chiếu đa phương tiện. Công tác phục dựng tuân thủ nguyên tắc "bảo tồn nguyên trạng, phục dựng đầy đủ", tái hiện chân thực các không gian lịch sử tiêu biểu như phòng ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phòng họp trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, lớp học của lớp huấn luyện Chính trị Thanh niên Việt Nam, phòng in báo Thanh Niên, ký túc xá học viên… Qua đó khắc họa sinh động đời sống, học tập và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hội viên và học viên trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này.
|
Khu vực bàn làm việc giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian ở Quảng Châu. Tại đây, những bài giảng của Người được tập hợp lại và xuất bản thành cuốn "Đường Kách Mệnh", cẩm nang hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
|
Căn phòng rộng vỏn vẹn 3 m2 ở tầng 3 là nơi Bác đã viết và in báo Thanh Niên.
|
Khu vực lớp học, nơi Bác đã mở 3 lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam, với tổng số 75 người.
|
Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Tại đây, đoàn thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng trước anh linh bậc tiền bối đã hy sinh vì đất nước, nguyện phấn đấu vì tương lai tươi sáng của dân tộc và tình hữu nghị đặc biệt giữa Đảng Cộng sản và nhân dân hai nước Việt - Trung. Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương rộng khoảng 130.000 m2, được xây dựng nhằm tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương, do Tôn Trung Sơn lãnh đạo tại Quảng Châu vào ngày 27/4/1911.
|
Liệt sĩ Phạm Hồng Thái (1895-1924), quê ở huyện Hưng Nguyên (cũ), tỉnh Nghệ An. Ông là nhà hoạt động trong Phong trào Đông Du và Tâm Tâm Xã, người đặt bom ám sát Toàn quyền Đông Dương Martial Merlin vào ngày 19/6/1924. Bị truy đuổi gắt gao, ông đã trẫm mình dưới dòng Châu Giang, hy sinh oanh liệt. Sự kiện này được gọi là "Tiếng bom Sa Diện" gây tiếng vang lớn, làm thực dân Pháp run sợ và gióng lên hồi chuông khích lệ, kêu gọi ý chí của những người con yêu nước tìm đường giải phóng dân tộc. Nhiều thanh niên Việt Nam ưu tú đã lên đường, tiếp bước theo "tiếng bom Sa Diện".
|
Ngôi mộ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái được đặt ở vị trí trang trọng, hướng về phương Nam. Mộ xây bằng đá hoa cương, trước mộ dựng bia mộ cao 3,27 m, thân bia hình lăng trụ, dưới rộng trên hẹp, chia làm ba tầng. Trước mộ có ghi khắc bia chữ Hán "Việt Nam Phạm Hồng Thái liệt sĩ chi mộ". Cạnh bên trái bia khắc ngày sinh 14/5/1895, hy sinh ngày 19/6/1924. Cạnh bên phải khắc: "Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Châu trùng tu tôn tạo vào ngày 24/2/1958".