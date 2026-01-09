'Hành trình đỏ' theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu

Đến tháng 6/1925, tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập tổ chức cách mạng đầu tiên của Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, đó là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Từ cuối năm 1925 đến đầu năm 1927, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức 3 khóa lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam tại Quảng Châu, trong đó khóa I và khóa II được tổ chức ngay tại di tích này.