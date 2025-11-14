Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng

Ngoài 3 người nghi bị vùi lấp, vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng còn vùi lấp 7 xe máy và 3 lán trại (nhà duông).

Liên quan đến vụ sạt lở núi kinh hoàng ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, chiều 14/11, Công an xã Hùng Sơn cho biết qua nắm thông tin ban đầu có có 3 người dân nghi bị vùi lấp, gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút. Cả ba cùng trú thôn Pứt.

Ngoài ra, vụ sạt lở cũng vùi lấp 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông làm rẫy.

Tình trạng sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo Công an xã Hùng Sơn, khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận khu vực nghi ngờ có người bị vùi lấp để kiểm tra do tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn.

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người dân trải qua một phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ trên núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác của bà con. "Thời điểm xảy ra sạt lở, trên địa bàn xã không có mưa. Các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để nắm thiệt hại" - Chủ tịc,UBND xã Hùng Sơn Zơrâm Buôn nói.

Được biết, đầu tháng 11 vừa qua, sạt lở đã vùi lấp gần hết một khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng.

Theo đó, do mưa lớn kéo dài, khu dân cư ở thôn Atếêp, xã Avương, bị sạt lở vùi lấp, cô lập nhiều ngày. Khu dân cư này có 10 hộ, với khoảng 40 người. Nhà cửa, trường học và các công trình bị bùn đất trượt từ trên núi xuống vùi lấp.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương (TP Đà Nẵng) so sánh hiện trường vụ sạt lở “không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ, Lào Cai trước đây”.

Ngoài vụ sạt lở trên, cũng trong đợt mưa lớn kéo dài, hàng loạt vụ sạt lở lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cụ thể, khoảng 14h ngày 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành, xảy vụ sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà và một người dân.

Lực lượng Công an xã Phước Thành nhanh chóng phối hợp các lực lượng và người dân tổ chức cứu nạn.

Khoảng 15h30 cùng ngày, nạn nhân bị vùi trong bùn đất được lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Phước Thành. Rất may, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Công an xã Phước Thành di dời 20 hộ với 60 nhân khẩu tại khu vực xảy ra sạt lở về nơi tránh trú an toàn.