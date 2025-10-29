Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xuất hiện vết nứt dài 10 m giữa đèo D’Ran ở Lâm Đồng

  • Thứ tư, 29/10/2025 07:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một vết nứt dài khoảng 10 m vừa xuất hiện giữa đèo D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sau mưa lớn, kèm theo sạt lở đất đá từ ta-luy dương.

Tối 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 21h cùng ngày, tại Km 262+400, vị trí cầu treo đèo D’Ran (đoạn qua xã D’Ran) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng.

Vet nut deo D’Ran anh 1

Đất đá cùng cây cối bị sạt xuống cầu treo đèo D'Ran.

Theo ghi nhận ban đầu, tại vị trí nói trên có một lượng đất đá từ ta-luy dương đổ xuống phủ kín mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Đáng chú ý, giữa vạch kẻ phân làn của quốc lộ 20 (trên đèo D'Ran) cũng xuất hiện vết nứt dài khoảng 10 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện qua lại.

Vet nut deo D’Ran anh 2

Xuất hiện vết nứt dài khoảng 10 m trên quốc lộ 20.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với lực lượng chức năng xã D’Ran cùng phường Xuân Trường Đà Lạt phân luồng và tạm thời chốt chặn hai đầu đèo, không cho phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Phòng CSGT khuyến cáo, các phương tiện từ hướng Khánh Hòa đi TP Đà Lạt cũ nên tạm thời di chuyển theo tuyến quốc lộ 27, Sau đó vòng qua quốc lộ 20 để lên đèo Prenn hoặc Mimosa, tránh khu vực sạt lở.

Hiện cơ quan chức năng đang theo dõi diễn biến địa chất và huy động máy móc khắc phục để sớm thông tuyến trở lại.

Check in đèo Đá Trắng, nam thanh niên bị rơi xuống núi đá tử vong

Ba thanh niên trèo lên ngọn núi nhỏ ở đèo Đá Trắng để chụp ảnh, trong lúc đi xuống do trời mưa một người trượt chân rơi trượt từ trên cao xuống tử vong.

18:11 30/9/2025

Một cá thể nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới vừa được cứu

Phát hiện voọc chà vá chân đen bị thương tại đèo Con Ó, ba thanh niên ở Lâm Đồng đã kịp thời cứu và bàn giao cho cơ quan chức năng.

05:05 30/8/2025

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' bệnh viện lớn nhất miền Trung

Mưa kỷ lục khiến Huế trải qua trận lũ lịch sử trong nhiều năm trở lại đây, nhiều bệnh viện bị nhấn chìm, trong khi nhiều nơi ở Đà Nẵng chìm trong biển nước, cô lập.

22 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xuat-hien-vet-nut-dai-10m-giua-deo-dran-o-lam-dong-post1791343.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

Vết nứt đèo D’Ran Nứt đèo D’Ran đèo D’Ran Đèo Lâm Đồng Lũ lịch sử

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý