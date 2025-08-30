Một cá thể nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới vừa được cứu

Phát hiện voọc chà vá chân đen bị thương tại đèo Con Ó, ba thanh niên ở Lâm Đồng đã kịp thời cứu và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 29/8, Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tiếp nhận, chăm sóc một cá thể voọc chà vá chân đen bị thương do người dân bàn giao.

Ba thanh niên bàn giao Voọc chà vá chân đen cho cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều 26/8, trên đường di chuyển từ xã Bảo Lâm 5 về nhà, ba thanh niên gồm anh Lê Tiểu Hãn (SN 2000, trú xã Đạ Tẻh), Trần Ngọc Phú (SN 1995, trú xã Đạ Tẻh 2) và anh Nguyễn Thành Tâm (SN 1993, trú xã Đạ Tẻh 3) đã phát hiện con voọc bị thương tại khu vực đèo Con Ó.

Nhận biết đây là động vật hoang dã quý hiếm, nhóm thanh niên đã đưa cá thể này đến Công an xã Đạ Tẻh 3 bàn giao. Ngay sau đó, Công an xã Đạ Tẻh 3 phối hợp Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai tiếp nhận, chăm sóc và xử lý theo quy định.

Voọc chà vá chân đen là loài linh trưởng quý hiếm, cực kỳ nguy cấp, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới. Loài này thuộc Phụ lục I Công ước CITES, nghiêm cấm khai thác, buôn bán dưới mọi hình thức.