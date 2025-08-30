Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Một cá thể nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới vừa được cứu

  • Thứ bảy, 30/8/2025 05:05 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Phát hiện voọc chà vá chân đen bị thương tại đèo Con Ó, ba thanh niên ở Lâm Đồng đã kịp thời cứu và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 29/8, Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tiếp nhận, chăm sóc một cá thể voọc chà vá chân đen bị thương do người dân bàn giao.

vooc cha va chan den anh 1

Ba thanh niên bàn giao Voọc chà vá chân đen cho cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều 26/8, trên đường di chuyển từ xã Bảo Lâm 5 về nhà, ba thanh niên gồm anh Lê Tiểu Hãn (SN 2000, trú xã Đạ Tẻh), Trần Ngọc Phú (SN 1995, trú xã Đạ Tẻh 2) và anh Nguyễn Thành Tâm (SN 1993, trú xã Đạ Tẻh 3) đã phát hiện con voọc bị thương tại khu vực đèo Con Ó.

Nhận biết đây là động vật hoang dã quý hiếm, nhóm thanh niên đã đưa cá thể này đến Công an xã Đạ Tẻh 3 bàn giao. Ngay sau đó, Công an xã Đạ Tẻh 3 phối hợp Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai tiếp nhận, chăm sóc và xử lý theo quy định.

Voọc chà vá chân đen là loài linh trưởng quý hiếm, cực kỳ nguy cấp, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới. Loài này thuộc Phụ lục I Công ước CITES, nghiêm cấm khai thác, buôn bán dưới mọi hình thức.

Gà lôi trắng quý hiếm bay vào quán nước ở Huế

Một con gà lôi trắng quý hiếm bay lạc vào quán nước ở hồ Thury Tiên (TP Huế) được người dân báo tin cho chính quyền địa phương nhằm chăm sóc, bảo tồn.

16:11 20/8/2025

Vì sao gà lôi trắng gây nuôi thành công vẫn thuộc nhóm quý hiếm?

Việc gây nuôi sinh sản gà lôi trắng là một biện pháp để duy trì nòi giống của loài, nhưng chỉ trong một số trường hợp cụ thể mới được coi là biện pháp để bảo tồn.

21:11 14/8/2025

Rùa biển trong Sách Đỏ trở lại đẻ trứng ở bãi biển Hòn Cau

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau phát hiện ổ trứng rùa biển xanh thứ 6 trong năm nay, tín hiệu đáng mừng cho công tác bảo tồn loài động vật quý hiếm này.

21:00 11/7/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/mot-ca-the-dong-vat-nam-trong-sach-do-viet-nam-va-the-gioi-vua-duoc-cuu-post1774007.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

voọc chà vá chân đen Lâm Đồng voọc chà vá voọc chân đen voọc quý hiếm Đạ Huoai Lâm Đồng

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý