Check in đèo Đá Trắng, nam thanh niên bị rơi xuống núi đá tử vong

  • Thứ ba, 30/9/2025 18:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ba thanh niên trèo lên ngọn núi nhỏ ở đèo Đá Trắng để chụp ảnh, trong lúc đi xuống do trời mưa một người trượt chân rơi trượt từ trên cao xuống tử vong.

Thông tin ban đầu,vào khoảng 12h10 ngày 30/9 một thanh niên người Sơn La đi trên xe chở khách (xe gép) từ Hà Nội về Sơn La, đến của Đá Trắng (Đèo Đá Trắng) trên Quốc lộ 6, đoạn km 118 + 200 thuộc địa bàn xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ, lúc này xe dừng nghỉ, ba thanh niên trèo lên ngọn núi nhỏ nơi có cắm lá Cờ để chụp ảnh. Trong lúc đi xuống do trời mưa một thanh niên bị trượt chân rơi từ trên cao xuống đất.

thi the anh 1

Nơi phát hiện thi thể.

Sau khi xảy ra vụ việc nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ Trần Quốc Mạnh Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Tân Lạc cho biết, 13h05 ngày 30/9, Trung tâm tiếp nhận 1 bệnh nhân bị ngã từ độ cao xuống.

Bệnh nhân tên là Màu Văn Vương (tuổi 27, trú tại Bản Yên Bình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La), vào viện trong tình trạng đã tử vong ngoài viện. Bác sĩ kiểm tra lức này mạch của bệnh nhân không bắt được, huyết áp không đo được, đồng tử 2 bên đã giãn tối đa, bệnh nhân mất hết các phản xạ và bị chấn thương vùng đầu, mặt, chảy máu mũi, máu tai, biến dạng kèm nhiều vết thương dập nát vùng hàm mặt, vùng chẩm, bướu đỉnh phải sưng nề, bờ xương không liên tục, chấn thương vùng cổ, vai phải, cổ tay trái.

Hiện nạn nhân đã được đưa xuống nhà xác của Trung tâm để lưu giữ, chờ Công an xã Mường Bi cùng cơ quan chức năng ở khu vực Tân Lạc phối hợp cùng gia đình giải quyết vụ việc.

Đàm Quang/VOV

