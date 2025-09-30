Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện hai thi thể nghi thuyền viên trong vụ chìm tàu ở Quảng Trị

  • Thứ ba, 30/9/2025 10:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người dân phát hiện hai thi thể trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Bắc Trạch, nghi là các nạn nhân trong vụ chìm tàu cá khiến 9 thuyền viên mất tích.

Sáng 30/9, tin từ UBND xã Bắc Trạch cho biết người dân địa phương vừa phát hiện hai thi thể trôi dạt vào bờ biển, nghi là của các thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá trong bão số 10.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị nỗ lực trục vớt con tàu gặp nạn trong đêm hi vọng tìm thấy thuyền viên mắc kẹt.

Theo đó, khoảng 6h cùng ngày, một thi thể được phát hiện tại bờ biển thôn Thanh Hải, cách Lăng Ông khoảng 200 m về hướng Đông Nam và một thi thể khác trôi dạt vào bờ biển thôn Tiền Phong, cách Lăng Ông khoảng 3 km.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Biên phòng phối hợp cùng Công an xã Bắc Trạch bảo vệ hiện trường; đồng thời thông báo Phòng PC09, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục pháp lý, xác minh danh tính nạn nhân.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động tàu thuyền, mở rộng phạm vi tìm kiếm những thuyền viên mất tích.

Như Tiền Phong đã thông tin, tối 28/9, 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS gồm 13 thuyền viên đang neo đậu tại bờ Bắc, tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh bị gió bão số 10 làm đứt dây neo, trôi tự do, bị sóng đánh chìm, 4 thuyền viên đã bơi được vào bờ, 9 người khác mất tích.

Đến 9h30 ngày 29/9, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí một trong hai chiếc tàu bị chìm tại bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch và đã tiến hành trục vớt trong đêm để tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Hoàng Nam/Tiền Phong

