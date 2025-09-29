Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 4 ngày vào rừng mất tích

Thi thể ông Ngô Minh Th. vừa được lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tìm thấy sau 4 ngày mất tích khi cùng bạn vào rừng tìm tổ ong.

Khu vực phát hiện thi thể ông Th.

Chiều 29/9, lãnh đạo UBND xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Ngô Minh Th. sau 4 ngày mất tích trong rừng.



Theo lãnh đạo xã Thạnh Bình, sau nhiều ngày nỗ lực, trưa 29/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Th. trong khu vực rừng thuộc xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng.

Trước đó, lúc 6h sáng 25/9, ông Ngô Minh Th. (62 tuổi) cùng ông H. (trú xã Thạnh Bình) đi vào khu vực núi rừng thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong. Trong quá trình đi, hai người chia làm hai hướng và hẹn ở một điểm nhưng hai người không gặp nhau tại chỗ hẹn.

Sau khi tìm kiếm không được, đến 12h trưa cùng ngày, ông H. quay về báo lại cho gia đình và nhờ bà con tổ chức tìm kiếm. Sau đó, hơn 60 người đội mưa vào rừng để tìm kiếm nạn nhân. Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến trưa nay thì thấy xác nạn nhân.