Tạm dừng tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi ở Đà Nẵng

  • Chủ nhật, 16/11/2025 13:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước tình hình thời tiết xấu, lực lượng chức năng phải tạm dừng việc tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn An - Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 3 người mất tích trong vụ sạt lở núi hôm 14/11.

Sáng sớm cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa chó nghiệp vụ cùng thiết bị tìm kiếm tiếp cận khu vực nghi là nơi các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên do mưa to cùng gió lớn nên các lực lượng phải rút quân về. Sở Chỉ huy tiền phương gần nơi sạt lở cũng phải di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn.

sat lo Da Nang anh 1

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích phải tạm dừng do thời tiết xấu. Ảnh: Đ.N.

Ông thông tin thêm, ngoài yếu tố thời tiết, một nguyên nhân khác cũng làm gián đoạn công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích là bên cạnh vết sạt lở hôm 14/11 hiện xuất hiện thêm một vết nứt khác. Vết nứt này chưa xác định được độ rộng và chiều dài vì các lực lượng chưa thể đến trực tiếp để kiểm tra.

Tại thời điểm sạt lở, có 7 người trong thôn Pứt đi làm nương rẫy. 4 người làm việc ở vị trí cao hơn nên chạy thoát, còn 3 người mất tích được cho là làm việc ở vị trí thấp, không phát hiện vụ lở núi nên không chạy kịp.

Khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1 km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

sat lo Da Nang anh 2

Hiện trường sạt lở núi nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.N.

Qua nắm thông tin ban đầu, Công an xã Hùng Sơn cho biết ngoài 3 người bị vùi lấp, vụ sạt lở cũng vùi 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Để đảm bảo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở, chính quyền địa phương trích 500 kg gạo, hỗ trợ 100 triệu đồng để các thôn mua lương thực, thực phẩm phục vụ người dân tại các điểm sơ tán.

Thanh Ba/VTC News

sạt lở Đà Nẵng Đà Nẵng Thiên tai Tìm kiếm nạn nhân Mất tích Thời tiết xấu

